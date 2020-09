Reclaman malos olores en presa que surte a Edomex; falta desazolve

HUIXQUILUCAN.- Al menos mil 200 familias de los fraccionamientos residenciales Lomas de la Herradura, Bosques de la Herradura y Balcones de la Herradura, en Huixquilucan, se enfrentan todos los días a olores fétidos que provienen de la Presa de El Capulín y que, pese a los llamados de los colonos, no ha sido desazolvada en la presente temporada de lluvias.

El presidente de la Asociación de Colonos de Lomas de la Herradura, Gricha Raether, señaló que el problema de los malos olores en este vaso regulador se presenta únicamente durante la época de estiaje, correspondiente a los meses de marzo y mayo, debido a que la temporada de lluvias propicia que el agua corra permanentemente por el Río San Joaquín, lo que evita que se generen bacterias en el líquido y las cuales ocasionan los malos olores.

Sin embargo, aseguró que, ante el comportamiento que ha tenido la temporada de lluvias actual, la cual ha sido irregular, porque solo se han presentado precipitaciones dos días a la semana en promedio, el agua ha comenzado a estancarse, lo que ha generado que estos olores fétidos se mantengan hasta el momento, generando incomodidad en los vecinos.

LOS OLORES CALAN LA NARÍZ

Y es que, durante el mediodía y las tardes, cuando las temperaturas rebasan los 20 grados Celsius, las aguas de este cauce emanan olores insoportables para el olfato, por lo que las personas que viven en calles como Bosque del Castillo, Bosque de Teziutlán, Bosque de Río Frío, Bosque de Janitzio, Bosque de Real del Monte y Bosque del Tesoro, entre otras, deben suspender sus actividades al aire libre o en sus jardines, para adentrarse en sus hogares, con la finalidad de no poner en riesgo su salud.

"Es un olor tan fuerte que los habitantes de las viviendas de al menos dos cuadras a la redonda no pueden usar sus jardines y a veces adentro de sus hogares se filtra este olor que cala en la naríz. Esto es un gran foco de contaminación porque no es posible que las personas estén oliendo heces todo el tiempo", destacó un vecino.

De acuerdo con Gricha Raether, este fenómeno se ha presentado exclusivamente este año durante esta temporada, debido a que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) no han cumplido con el plan de desazolve anual que se lleva a cabo en este cauce, pues solo realizaron trabajos paliativos al inicio de 2020, pero no atendieron de raíz la problemática.

"Lo que necesitamos es una limpieza integral de la presa para que retiren todos los lodos que se han estancado en este lugar que colinda con Paseo de la Herradura y que hoy han generado una vereda de heces secas que solo generan los malos olores. Si lo hicieran, el agua no se estancaría por ningún motivo y este problema de salud no se presentaría", indicó.

NO SE HA CUMPLIDO CON LA LIMPIEZA DE LA PRESA

El director del Sistema Aguas de Huixquilucan, Víctor Báez, afirmó que la Presa El Capulín se trata de un cauce federal que le pertenece a la Conagua, por lo que el gobierno municipal no puede intervenir para resolver el problema, ya que hacerlo podría generar un problema legal para el Ayuntamiento encabezado por Enrique Vargas del Villar.

Sin embargo, reconoció que la dependencia federal no ha cumplido con su programa anual de desazolve, ya que anualmente lo realiza en dos ocasiones, una a principio del año y otro más en agosto o a principios de septiembre, lo cual no ha ocurrido hasta ahora y no se contempla por el momento, ya que previamente notifica al organismo municipal sobre estas acciones y, en esta ocasión, no se ha realizado.

El funcionario municipal recordó que la Conagua recortó este año hasta en 30 por ciento los recursos del programa de limpieza de presas a nivel nacional, lo cual pudiera haber afectado también a la de El Capulín, pues no existiría otro motivo para que no se lleven a cabo estas labores como ocurre año con año.

TRATAN DE EVITAR LOS MALOS OLORES

Víctor Báez resaltó que los malos olores que actualmente aquejan a los vecinos que viven en esta zona, se producen por la concentración de los lodos, los cuales al conjuntarse con el agua del río que nace en Cuajimalpa, producen una bacteria que es la responsable de generar este tipo de contaminantes en la atmósfera.

Señaló que, desde hace algunos años, como una alternativa para disminuir estos olores, el gobierno municipal ha adquirido una sustancia llamada sulfato de cobre, la cual se vierte al cauce a través de un sistema de goteo, para impedir que se reproduzcan las bacterias.

No obstante, aseveró que, a pesar de que se han dispuesto 650 litros de este componente en la presa este año, éste ha sido insuficiente para evitar los olores, ante la gran cantidad de azolve que permanece en ésta, pese a que una gota es capaz de limpiar mil litros de las aguas negras.

FUNCIONA PLANTA TRATADORA

Por otro lado, la planta tratadora que existe en el lugar, continúa siendo insuficiente para tratar las aguas residuales que corren por este lugar, ya que solo tiene una capacidad de 50 litros por segundo; es decir, apenas el 30 por ciento de las aguas negras que escurren por este cauce.

El director del Sistema Aguas de Huixquilucan y los vecinos de Lomas de la Herradura coincidieron en que la planta ha seguido funcionando sin contratiempos en esta temporada, pero su diseño no permite un tratamiento mayor, por lo que consideraron necesario que se realice el desazolve habitual.

Ante ello, han solicitado tanto a la Conagua como a la CAEM que, en la medida de sus atribuciones, privilegien el bienestar y la salud de quienes habitan esta zona de Huixquilucan, pues aunque han presentado oficios para que se cumpla con estos trabajos, no han obtenido respuesta en casi tres meses.

Consultado sobre el tema, la CAEM informó que la presa El Capulín es administrada por la Conagua, por lo que la dependencia federal es quien debe llevar a cabo estas labores de limpieza.

(Sharira Abundez)