Recibe Tribunal 274 impugnaciones por elección de comités vecinales

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México ha recibido 274 medios de impugnación a la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria, los llamados Copacos.

Entre las causas de impugnación están las acusaciones de que algunos de los integrantes de las Copacos, que son representantes de las colonias, tienen además relación cercana o han sido beneficiarios de programas de las autoridades de algunas alcaldías. Tal es el caso de los beneficiarios del programa La Empleadora de la alcaldía Miguel Hidalgo, algunos de los cuales se candidatearon y quedaron como integrantes de las Copacos, lo que ha generado inconformidad de otros integrantes.

Otra causa es la falla del sistema piloto electrónico de votación que el 10 de marzo puso en marcha en la elección el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), en Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Eso llevó a que el TECDMX ordenara la reposición de la elección en la colonia San Rafael, en la alcaldía de Cuauhtémoc.

OTRAS QUEJAS

Otros motivos para interponer los medios de impugnación son que no se cumple con la cuota de mujeres o de jóvenes en la integración de las Copacos, que deben ser integrados por nueve personas.

Una polémica que no llegó al Tribunal pero sí a la Fiscalía General de Justicia capitalina, es la denuncia que presentaron algunos integrantes de las Copacos de Miguel Hidalgo contra el coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Mauricio Tabe, por repartir un volante en su módulo de atención ciudadana, donde difundió el nombre de quienes los integran en cada colonia, lo que consideraron es difundir propaganda sin su autorización.

Aunque la elección de las Copacos fue en marzo, algunos apenas están protestando a su cargo, lo cual hacen de manera virtual, debido a las medidas de restricción sanitaria por la pandemia de la covid-19.

CIFRAS

De acuerdo con el consejero del IECM, Bernardo Valle Monroy, el TECDMX hasta este momento ha recibido 274 medios de impugnación y ya van resueltos 76; y en sus resoluciones se confirman criterios aplicados por cuestiones de género o discapacidad. Pero también ordenó el tribunal la celebración de tres elecciones extraordinarias, dentro de un mes, en San Rafael 1 y 2 y Centro, las tres de la alcaldía de Cuauhtémoc, por el tema de la falla del sistema de votación electrónico.

"Estamos preparándonos para organizar elecciones extraordinarias", aseguró a La Silla Rota el consejero.

Mientras se resuelven las impugnaciones, el Instituto toma protesta a las copacos elegidas. Se hace de manera virtual, y hasta la fecha 11 mil 487 personas ya lo hicieron.

Valle Monroy recuerda que son 1 mil 754 copacos, uno por cada colonia de la ciudad, cada uno con 9 ciudadanos.

TRABAJAN EN ALCALDÍAS

Desde que comenzó el proceso para elegir a las Copacos, hubo denuncias en internet contra algunos de ellos porque había personajes que se consideraban cercanos a autoridades de las alcaldías.

Un ejemplo es el que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México resolvió el 2 de septiembre, cuyo juicio TECDMX-JEL-174/2020 fue promovido por Adrián Hernández Carmona y Brian Isaac Artiel Hernández en contra de la asignación e integración de la Copaco de la unidad territorial Tecolalco. El Pleno determinó confirmar el acto impugnado, ya que la candidata denunciada (de quien no se dice el nombre) forma parte de la alcaldía de Álvaro Obregón, "sin embargo, está contratada como personal bajo el programa Estabilidad laboral, el cual es de carácter provisional y no de estructura".

Otro caso es el expediente TECDMX-JEL-376/2020, promovido por Amalia González Plaza en contra de la asignación e integración de la Copaco en Palmas. Las magistradas y magistrados resolvieron confirmar el acto impugnado toda vez que, aunque la persona (de quien no se dice el nombre) integra la alcaldía Álvaro Obregón, como persona sindicalizada, no queda demostrado que su cargo sea catalogado con el nivel de enlace un superior jerárquico de honorarios profesionales con cargo y manejo de programas sociales".

Un caso similar es el juicio presentado por Hilda Gabriela Ortega Valdez contra la elegibilidad de candidaturas de la Copaco en Villa de Cortés, en la alcaldía de Benito Juárez. El Pleno confirmó el acto impugnado, ya que de las personas impugnadas no se acreditó que sus puestos al interior de la alcaldía sean catalogados de enlace o superior jerárquico.

COPACOS Y EN LA EMPLEADORA

Un caso que llamó la atención fue la denuncia mediática expuesta por el Partido Acción Nacional y organizaciones vecinales en Miguel Hidalgo, que aseguró que había Copacos integrados por beneficiarios del programa La Empleadora, de la alcaldía gobernada por Víctor Hugo Romo. En esa situación habría 256 personas.

Mari Tere Ruiz, activista de Polanco, dijo a La Silla Rota que dichos casos son un conflicto de interés.

"Si comparas los padrones de La Empleadora con los que se registraron para Miguel Hidalgo, coincidían mucho, eso está mal. Hay conflicto de interés, ¿cómo vas a recibir algo de la alcaldía a través del programa de La Empleadora y luego asumes que eres líder vecinal? ¿Y si hay algo mal y debes denunciarlo? Así los tienes coptados, si dices algo, te saco de La Empleadora".

NO SE MANCHA PROCESO

El consejero Valle Monroy fue cuestionado sobre si se mancha el proceso con los medios de impugnación, pero su respuesta fue que no.

"A mí me parece normal que en un sistema democrático, es fundamental que existan diferentes instancias de revisión de actos de autoridad, no necesariamente el acto que emita autoridad tiene que darse de manera definitiva. Me parece sano que vecinos y vecinas tengan otras instancias cuando sientan que no se tomó la decisión más adecuada. Es natural que haya un órgano revisor y pueda ser analizado y pueda desde confirmarla o revocarla. No habla necesariamente de mala gestión".

Sobre las fallas en Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, dijo que ese día al fallar el sistema se ordenó la entrega de boletas.

-¿Se esperaban esas fallas?

-Por supuesto no se esperaba y ordenamos una serie de auditorías externas para revisar el sistema y, si se detecta una omisión de un funcionario, se dará vista a las autoridades.

(Sharira Abundez)