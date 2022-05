Rechazan iniciativa para normar actividades de grúas en Edomex

Cuautitlán Izcalli.- Transportistas de empresas dedicadas al servicio de arrastre, salvamento, resguardo y depósito de automotores rechazan de antemano la Norma Técnica que pretenden aprobar legisladores locales para prestar el servicio concesionado, debido a que hasta ahora han sido ignorados en la composición de esa nueva reglamentación que implicaría presentar 22 requisitos para aprobarla.

La norma es un proyecto de nueva reglamentación que presentó ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXI Legislatura del Estado de México, el secretario de Movilidad, Luis Gilberto Limón, cuya pretensión es reglamentar la actividad de arrastre y resguardo de autos siniestrados o descompuestos por parte de 110 empresas de grúas.

Jacinto Hernández Gutiérrez, integrante de la Unión Mexiquense de Transportistas, entrevistado al respecto, dijo que la Norma Técnica es una iniciativa que calificó como "temeraria", y donde a los transportistas "en ningún momento fuimos convocados y menos tomados en cuenta para esa supuesta reglamentación, que desde ahora rechazan tajantemente", dijo.

Destacó además dirigiéndose a quienes los llaman "gruyeros" que son dueños de empresas legalmente constituidas, que aún en tiempos de crisis han cumplimos todos los requisitos que les han solicitado las autoridades para otorgarles o renovar las concesiones correspondientes por parte de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México.

Dijo además "que ahora no nos salgan con ocurrencias de una nueva norma que a todas luce se ve que fue hecha sobre las rodillas de algunos legisladores", dijo Jacinto Hernández Gutiérrez.

Advirtió el dirigente transportista que el tema de los costos de los servicios no es un capricho de las empresas del sector, sino que es la suma de todo tipo de gastos que incluyen principalmente la imparable corrupción de funcionarios y elementos de todo nivel o corporación, "quienes nos ven como una auténtica mina de oro, cuando en realidad a hay ocasiones en las que no sacamos ni para los sueldos del personal que trabaja en esto", apuntó.

La semana anterior, la Secretaría de Movilidad presentó ante diputados locales de la Comisión una Norma Técnica para regular a las 110 empresas del sector que a su consideración operan fuera de toda regularidad en la entidad.

Luis Gilberto Limón Chávez, secretario de Movilidad estatal, realizó la propuesta de Norma Técnica, que las empresas de traslado, arrastre y resguardo de vehículos colisionados o descompuestos, deberá cumplir, además del pago de tenencia, de la concesión, y de servicios o conceptos

La diputada local, Carmen de la Rosa, consideró que la Norma Técnica que presentaron los funcionarios del Gobierno Estatal no contempla escenarios como cuando una unidad siniestrada o involucrada en un suceso vehicular se debe mover o no y si la grúa debe prestar el servicio o no.

Además no obliga a las empresas de grúas a que muestren sus tarifas y entregar un boleto donde se especifique el servicio realizado por el operador de la unidad debidamente señalizada.

Limón Chávez admitió ante los diputados de la comisión, que el sector de las grúas está plagado de irregularidades y de corrupción que se deben evitar con esa norma.

Al detallar algunos aspectos de la Norma Técnica diseñada y presentada por funcionarios de la Secretaría de Movilidad, contempla 22 requisitos para que se les permita a las empresas que operan grúas realizar el servicio de arrastre y resguardo de vehículos en el Estado de México.





(SAB)