Rechazan designación de Benlliure para Instituto de Planeación en CDMX

Arquitectos e ingenieros rechazaron el designo Pablo Benlliure para Instituto de Planeación Cuidad de México y piden desechar el dictamen emitido por la Comisión de Normatividad del Congreso.

De acuerdo con Excélsior, los presidentes del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, la Asociación Mexicana de Urbanistas y la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México A.C., enviaron una carta a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Margarita Saldaña, expresando su "inconformidad" durante el proceso de selección del director General del Instituto de Planeación Local.

"Manifestamos nuestra inconformidad por la violación sistemática de la Constitución Política de la Ciudad de México y de las leyes que de ella emanan", indica el pronunciamiento enviado a los legisladores.

Esto después de que la Comisión de Normatividad del Congreso emitió un dictamen donde establece que Pablo Benlliure, actual funcionario del Gobierno local, tiene el mejor perfil para dirigir el instituto.



El dictamen, que se someterá a votación en el pleno, se emitió después de analizar la terna que propuso el Comité de Selección, y después de que los otros dos candidatos, Santiago Antón Gracia y Armando Rosales García, se retiraron del proceso por considerar que era una "simulación".

ACUSAN QUE LA SELECCIÓN NO FUE TRANSPARENTE

En la carta que dirigieron a la presidenta de la Mesa Directiva, se expone que en el artículo 19 de la Constitución de la Ciudad de México, está establecido que "La persona titular de la Dirección General del Instituto de Planeación será designada por mayoría calificada de los miembros del Congreso, a partir de una terna propuesta por el Comité de Selección".

Y señalaron que en los hechos, la Comisión dictaminadora Comisión de Normatividad "no observó lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución de la Ciudad de México, al no remitir al pleno del Congreso la terna propuesta por el Comité de Selección, enviando un sólo nombre, el de Pablo Benlliure, además de no observar los principios de transparencia".

Y por esa razón, le solicitan a Saldaña que "sea puesta a consideración del pleno del Congreso la terna enviada por el Comité de Selección...desechándose el dictamen en comento al ser violatorio del texto constitucional".

La misiva fue dada a conocer por el vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño a través de su cuenta de Twitter y está firmada por el arquitecto Juan L. Kaye López, presidente del Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Urbanistas; la arquitecta Susana Miranda Ruíz, presidenta del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y el arquitecto Ricardo Rodríguez Romero, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México A.C.

