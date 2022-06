Rechazan auditar exgobierno de Morena en Naucalpan; alcaldesa critica la medida

"Es inaceptable que se pretenda encubrir a un gobierno deshonesto, un gobierno que jamás ha aclarado por qué pagó cosas que no se hicieron, además de no pagar el ISR, a los proveedores de pavimentación de calles, pintura, servicios digitales; de presumir obras que dejaron abandonadas, así como el hecho de no pagar sueldos y aguinaldos a los trabajadores del municipio" dijo la alcaldesa panista.