Rechazan amparo contra reelección de Rafael Guerra en TSJ; Marín señala favoritismo

Rafael Guerra Álvarez se encamina a reelegirse mañana como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Ciudad de México para el trienio 2022-2025.

El juzgado décimo séptimo en materia administrativa desechó por "notoriamente improcedente" el amparo que promovió la magistrada Celia Marín Sasaki contra un segundo periodo de Guerra Álvarez al frente del Poder Judicial capitalino.

Marín Sasaki promovió el juicio de garantías 1354/2021 contra la "Ley Guerra", como denomina a una serie de disposiciones legales que considera fueron aprobadas "a modo" para que el magistrado ocupe nuevamente la silla del TSJ.

La magistrada ha denunciado públicamente que el actual presidente del Poder Judicial capitalino no es el indicado para continuar en el cargo.

Considera que en su administración ha habido una falta de independencia del tribunal, por su afinidad al gobierno de la 4T, así como un desapego a la transparencia, honestidad y al estado de Derecho, ya que actualmente prevalecen los intereses personales por los de la justicia.

CELIA MARÍN VA CONTRA REELECCIÓN DE GUERRA

Comentó que la legislación actual limita e impide una participación en igualdad de condiciones para los candidatos que pretenden contender por la presidencia del Poder Judicial capitalino, cuya elección se realizará este 27 de octubre.

Explicó que los artículos transitorios integrados a la Constitución Política capitalina y en la Ley Orgánica del Poder Judicial local, no sólo no respetan el principio de la no reelección, sino que sentaron las bases para crear la "Ley Guerra", ya que estos transitorios tienen validez hasta el 31 de diciembre de este año, fecha en la que finalizan las funciones del actual magistrado presidente.

Marín Sasaki registró su candidatura como magistrada presidenta del TSJ, mientras que Guerra Álvarez lo hizo el 12 de octubre pasado, el mismo día que se abrió la convocatoria.

La magistrada promovió el amparo específicamente contra el artículo transitorio tercero, párrafo cuarto de la Constitución Política de Ciudad de México, así como el artículo tercero párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial capitalino, que permiten al actual presidente participar en el proceso de elección del titular.

Guerra Álvarez oficializó la semana pasada su intención de reelegirse como presidente del Tribunal para el periodo del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2025.

EL PANORAMA RUMBO A LA ELECCIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CDMX

El 9 de noviembre de 2018, fue electo como presidente al derrotar por seis votos y en una cerrada contienda al entonces titular del tribunal, Álvaro Augusto Pérez.

En los corrillos del Poder Judicial se ha identificado a Rafael Guerra como personaje cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador desde antes de que asumiera el cargo para el trienio 2018-2021.

Así como a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, a quien hace unos días ofreció una comida para, según informó el poder judicial, "lograr un mejor acceso a la justicia en la capital del país con respeto a la autonomía de ambos poderes".

De acuerdo con las bases correspondientes, la votación para elegir al próximo presidente se llevará a cabo este 27 de octubre en sesión pública, mediante sufragio de magistradas y magistrados.

La emisión de los votos se llevará a cabo de forma presencial en el recinto de Niños Héroes número 150, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Concluido el proceso, se hará la declaratoria formal del ganador, quien ejercerá la titularidad del tribunal y del Consejo de la Judicatura local para el periodo de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2025.

