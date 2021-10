Rechaza Edomex descalificaciones acerca de los programas de gobierno

TOLUCA.- El Secretario General de Gobierno, Ernesto Nemer Alvarez, rechazó los señalamientos directos que ha hecho el Senador Higinio Martínez Miranda hacia el Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, y a sus programas de su Gobierno.

El encargado de la política interna mexiquense llamó al Senador a ser respetuoso del Gobernador, al apuntar que ha hecho descalificaciones sin tener pruebas de sus dichos.

En este sentido, expuso que le parece absolutamente irresponsable que argumente casos de corrupción al señalar el uso de la Tarjeta rosa sin tener pruebas.

"Me parece totalmente irresponsable que argumente casos de corrupción, de que se está utilizando el programa Salario rosa, no hay una prueba, no hay una prueba, sólo es un dicho, entonces, sí llamo al señor Senador a que se maneje con absoluto respeto al Gobernador del Estado de México", aseveró.

En entrevista a la entrada de las instalaciones de la LXI Legislatura por el último día de comparecencias, Nemer Alvarez puntualizó que debe haber respeto hacia todos los actores políticos del Estado de México.

"Me parece que nos debemos conducir con respeto, como lo hace el Gobernador del Estado de México, a todos los partidos políticos y a todos los actores".

En el caso del tema de seguridad, señaló que este tema quedó garantizado en las pasadas elecciones.



"En caso de su servidor, dice que no meta yo las manos y que garantice seguridad; me parece muy extraño que lo diga el Senador, porque si ustedes saben en el proceso electoral pasado si algo hubo fue garantías de seguridad, no hubo un sólo incidente qué lamentar, entonces por eso no entiendo por qué el cuestionamiento del Senador", apuntó.

Respecto al tema de que el Senador intente, con estas descalificaciones, posicionarse rumbo al 2023, Nemer Alvarez dijo que desconoce por qué esté haciendo esta serie de señalamientos, sin embargo, manifestó que será la autoridad electoral la que trate el tema.









(SAB)