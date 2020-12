Reanuda gobierno de CDMX pruebas rápidas covid el 26 y 27 de diciembre

El gobierno de la Ciudad de México informa a la población la ubicación de los Quioscos, Macro Quioscos y Centros de Salud donde sábado y domingo puede tomarse una prueba rápida de antígeno para detectar covid-19 si presenta algún síntoma o haya estado en contacto con una persona que es positiva.

Para el 26 de diciembre, estarán disponibles 16 Macro Quioscos, incluidos los ubicados en la explanada del Estadio Azteca y en la Casa Jaime Sabines, de 9:00 a 17:00 horas, así como en los 117 Centros de Salud que abren los 365 días del año, y toman muestras de 9:00 a 13:00 horas.

El 27 de diciembre los capitalinos podrán acudir a los 117 Centros de Salud que abren fines de semana y días festivos, y tomarán muestras de 9:00 a 13:00 horas.

La ubicación de los puntos de salud donde pueden realizarse pruebas rápidas de antígeno, cuyos resultados están disponibles en 20 minutos, se puede localizar en el sitio siguiente web: https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/ubicacion-de-macro-quioscos-y-quioscos.pdf.

La información también está disponible si se envía un mensaje SMS, sin costo, al 51515 con la palabra "Prueba".

Es importante recordar que la Ciudad de México se encuentra en Emergencia Sanitaria y se continúa con las acciones para focalizar esfuerzos territoriales con el objetivo de detectar personas con síntomas; entregar apoyos del Programa de Hogares Responsables y Protegidos; facilitar el acceso a pruebas a la población en general; así como supervisar las medidas sanitarias para las actividades esenciales se mantengan abiertas.





El gobierno de la Ciudad de México hace un llamado a los habitantes a seguir las cinco reglas básicas para evitar contagiarse y contagiar de covid-19:

1. Quédate en casa. Si no tienes que salir, no salgas, no te expongas, evita contagiarte o contagiar a tu familia.

2. Si es indispensable que salgas, usa cubrebocas y mantén la sana distancia SIEMPRE.

3. No fiestas, ni posadas ni reuniones con amigos y familiares. Se hace un llamado a pasar las fiestas decembrinas solo con personas que viven en la misma casa.

4. Las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar.

5. Si eres positivo a covid-19, aíslate 15 días y llama a Locatel (55-5658-1111) para recibir apoyo y seguimiento médico.





(Luis Ramos)