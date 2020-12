Realizan operativo contra ambulantes en Toluca por alerta de contagios

TOLUCA.-El ayuntamiento de Toluca determinó declarar la zona de la terminal de autobuses en alerta máxima de contagio por covid-19, por ello desplazó a decenas de elementos pie-tierra y de la Policía Montada para evitar el ambulantaje que deriva en aglomeraciones, así como la movilidad de vehículos y personas a fin de reducir al máximo los contagios de la pandemia.

Esta acción, de acuerdo a un pequeño grupo de vendedores ambulantes encontrados sobre la avenida Isidro Fabela, les perjudicará junto con sus familias, pues ya no podrán vender durante esta temporada decembrinas sus cubrebocas o artículos navideños que venían poniendo a ras de banqueta.

"Ahora, pues estábamos pensando irnos al centro (de Toluca), pero allá también hay operativos, aquí definitivamente ya no, por eso creemos que muchos se van a dedicar a robar porque hay que llevar algo a las familias", coincidieron.

#Metrópoli Declaran en alerta máxima la zona de la Terminal de Autobuses en Toluca, EdoMex y desalojan a comerciantes ambulantes por el riesgo de contagio por #COVID. #jp https://t.co/umaMTV31mS pic.twitter.com/OhZqoCnwlh — La Silla Rota (@lasillarota) December 22, 2020

Respecto a la operación de la policía, fueron cerradas la avenida Isidro Fabela, desde la avenida Solidaridad Las Torres hasta Paseo Tollocan, lo que comprendió toda la región de la terminal terrestre de Toluca, a la cual, los uniformados no permitieron el acceso a ninguna persona que pudiera tener la intensión de ubicarse en las banquetas para vender sus productos de forma ilegal o abrir alguno de los comercios no esenciales que no están permitidos en la fase de color rojo en la que está el Estado de México por el alto índice de contagios y defunciones derivadas de la pandemia.

En este tenor, Odilón López Nava, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo en el Estado de México, señaló que además del problema del ambulantaje, que representa un "foco rojo" en contagios de la pandemia por las aglomeraciones que se hacen sobre las banquetas, hay constantes pleitos entre los líderes, incluso, han habido personas muertas en las inmediaciones de la terminal.

"Me atrevo decirlo, como una delincuencia organizada, hay gente que ha perdido la vida. Hoy, es momento de unirnos y privilegiar las medidas sanitarias, porque estos ambulantes ponen en riesgo la vida de todos y debemos tener acciones de estas, tendría que haber procedimientos legales ya contundentes. Vemos que pudiera haber delincuencia organizada, venta de droga, venta de productos de dudosa procedencia, hay mucho carterista, prostitución, trata de personas, esos delitos han venido en escala, ya es momento de que se ponga un alto", explicó el líder del trasporte en la entidad.

Y si bien el mercado Lic. Benito Juárez García, no fue cerrado en su totalidad, sí decenas de comercios no esenciales, como son los de veladoras, piñatas y ropa de invierno por ejemplo y la misma suerte corrieron los instalados sobre la avenida Isidro Fabela, que se dedican básicamente a vender bicicletas y refacciones de las mismas.





(Sharira Abundez)