Realizan bloqueo para exigir que se localice a 3 mujeres desaparecidas en Edomex

Naucalpan, Méx.- Vecinos de diversas comunidades del sur de este municipio cerraron la Avenida Río Hondo para exigir a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia celeridad en los trabajos de investigación y localización de dos mujeres de 14 y 22 años de edad desaparecidas el 14 de julio anterior de la comunidad de Buenavista, allí mismo solicitaron mayor seguridad a las autoridades municipales.

Desde temprana hora, los inconformes de las colonias como San José Río Hondo, Plan de Ayala, Bellavista y alrededores, acompañados por autoridades auxiliares bloquearon la carretera Río Hondo, frente al mercado de La Tijera, por la desaparición de Juliet Yisel Martínez Chaparro, quien fue vista por última vez el 14 de julio en Bellavista, sin que se sepa de su paradero hasta ahora.

Pero además los vecinos que mantienen la vialidad bloqueada exigen también la inmediata localización de Diana Ivonne Toxtle Torres, desaparecida en la misma zona también el 14 de julio anterior.

Los vecinos entre los que estaban los delegados, Copacis y familiares de las menores desaparecidas, exigieron la presencia del fiscal General de Justicia del Estado de México para que aclare los procedimientos e informe los avances de las investigaciones del caso de las jóvenes desaparecidas.

Los mismos vecinos reportaron que otra joven de nombre Paloma Martínez López de 17 años, desapareció el 9 de julio, cerca de Río Hondo, en la colonia Ricardo Flores Magón, sin que a la fecha se sepa de su paradero, al igual que las otras dos mujeres.

En el lugar exigieron a las autoridades municipales una mayor seguridad dado que ese lugar que un sitio de tránsito para el vecino municipio de Huixquilucan, se ha convertido en una zona de inseguridad.

Al lugar llego personal de la Fiscalía General de Justicia, quien informó al papá de la menor Juliet Yisel Martínez Chaparro que ya la habían localizado.

Sin embargo, el familiar de la menor señaló tajante que fuera el mismo fiscal quien se lo informara, "hasta no ver aquí a mi hija no he de creer", dijo el hombre.

Los inconformes señalaron que continuarán con el bloqueo hasta que vean respuesta por parte de las autoridades, a la vez que anunciaron que para este martes próximo, en una segunda fase, habrán de bloquear Periférico Norte, Primero de Mayo y tendrán una manifestación en la explanada municipal.





MRV