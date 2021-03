Realiza Tlalnepantla pruebas rápidas de covid-19 sin bajar del auto

TLALNEPANTLA.- Sandra Ambrosio, habitante de la colonia El Tenayo, acudió en su vehículo a la calle Riva Palacio #10B, en el primer cuadro del municipio, donde realizan pruebas rápidas a residentes de Tlalnepantla para detectar Sars-Cov2.

"Llegué, me formé con mi auto, por más o menos cinco minutos, cuando fue mi turno sólo me orillé, saqué mi cara, tomaron la muestra y después esperé un poco más para que me dijeran que afortunadamente soy negativa. No me llevó más de 20 minutos para tener la tranquilidad de saber que estoy sana y puedo seguir con mis labores", dijo.

Sandra, es una de las 319 personas que han acudido a realizarse de manera gratuita la prueba rápida a bordo de su automóvil, como parte del programa que el gobierno local implementó, el cual opera de lunes a viernes, en un horario de 17:00 a 19:00 horas.

Los interesados en recibir este servicio únicamente deben presentar su credencial del INE y acreditar su residencia en el municipio.

Entre las ventajas de esta modalidad, agregó, es que evita largas filas y no debe esperar días para obtener el resultado.

"Por cuestiones de trabajo tengo que salir de viaje este fin de semana y mis jefes me pidieron el examen, por eso en cuanto me enteré de que aquí los están haciendo de manera gratuita y con la entrega de resultados inmediata, no dudé en venir", señaló.

Al corte del 28 de febrero han acudido 319 personas, de las cuales 46 resultaron positivas a Covid-19.

Para realizar dichas pruebas, se acondicionó un predio con más de 2 mil metros cuadrados, el cual fue donado al municipio por Inmuebles Carso en noviembre de 2020 y está ubicado en la calle Riva Palacio #10B, Tlalnepantla centro, entre las instalaciones del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDM) y del Centro de Cultura y las Artes "José Emilio Pacheco".

Para agilizar el servicio, al llegar a las instalaciones, los conductores reciben un turno y un lugar de estacionamiento, donde esperan la atención y en ningún momento es necesario descender de su automóvil, pues personal del Instituto Municipal de Salud se acerca al vehículo a tomar la muestra. Posteriormente, los resultados se entregan en un lapso de 15 a 20 minutos.

Cabe destacar que este programa estará operando de manera permanente en este punto, aunque se atenderán a máximo cuatro personas por unidad.

En el mismo domicilio, personal de salud estatal y municipal hace pruebas rápidas a la población en general, a partir de las 8:00 horas.

En ambos casos, las pruebas son de antígeno y cuando el resultado es positivo reciben un oxímetro, asesoría médica sobre su tratamiento y seguimiento vía telefónica.

DE MANERA PARALELA OPERAN MÓDULOS ITINERANTES

Desde enero pasado, el gobierno municipal comenzó con las pruebas rápidas de covid-19 y hasta el 28 de febrero aplicó 11 mil 793 reactivos en 46 comunidades a través de módulos itinerantes y en el Deportivo Tlalli, ubicado en el fraccionamiento industrial San Lorenzo.

Cada día, personal de salud recorre el territorio municipal para atender a quienes presenten síntomas o hayan tenido contacto con un paciente positivo, de esta forma, se tiene programado el siguiente calendario: 2 de marzo, pueblo San Pedro Barrientos; 3, fraccionamiento Izcalli Pirámide y colonia Constitución de 1917; 4, colonia Constitución de 1857; 5, fraccionamiento Valle de los Pinos segunda sección y fraccionamiento Valle Dorado; 6, fraccionamiento Los Reyes Ixtacala y 7, fraccionamiento Lomas de Valle Dorado. En todos los puntos el servicio comienza a partir de las 8:00 horas.

El exhorto a las personas que acudan a realizarse la prueba es a mantener las medidas de prevención, tales como la sana distancia y uso de cubrebocas.

Hasta el 28 de febrero, Tlalnepantla registró 9 mil 154 casos y 846 defunciones por Covid-19, cifras que lo ubican en el quinto lugar a nivel estatal, sólo por debajo de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca y Naucalpan.

(Ameyaltzin Salazar)