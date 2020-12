Reabren todas las estaciones del Metro de la CDMX durante semáforo rojo

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que todas las estaciones de la Red del Metro de la Ciudad de México se encuentran en servicio.

Sin embargo siguen cerrados los accesos de Bellas Artes de la Líneas 2 y 8, los que conducen a la Alameda; y en Zócalo igual de la Línea 2, los que dan paso a la explanada y a Palacio Nacional.

Por lo que las autoridades del Metro pidió a las personas usuarias tomar previsiones en sus rutas y tiempos de trayecto.

Exhortamos a las personas usuarias a no salir de casa, si es necesario utilizar el Metro y continúen extremando medidas de prevención en sus traslados; utilizando correctamente el cubrebocas, no ingerir alimentos y evitar hablar, cantar o gritar. #ProtégeteYProtégeALosDemás pic.twitter.com/Nzm4T99l97 — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 22, 2020

"El STC mantiene un monitoreo permanente en las 12 Líneas del Metro CDMX y se realizarán modificaciones en el servicio de algunas estaciones, si así se requiere", señala el comunicado.

Por otra parte el STC hizo un exhorto a permanecer en casa, en caso contrario fortalecer las medidas de prevención sanitaria, como usar de manera correcta el cubrebocas (desde la nariz a la barbilla), aplicar gel antibacterial; y evitar consumir alimentos, hablar, cantar o gritar durante el trayecto al interior del Metro.

Asimismo, pidió a las personas que viajen en el Metro a escanear el código QR con sus teléfonos celulares o enviar un mensaje SMS para ser notificados por las autoridades en caso de haber estado en contacto con una persona con covid.

Además informó que las actividades esenciales y no esenciales ubicadas en las calles de Correo Mayor y Del Carmen se encuentran cerradas, por lo que el STC hizo un llamado a la "corresponsabilidad ciudadana" a cumplir con el distanciamiento social "las compras de navidad no son esenciales y se exhorta a no organizar ni acudir a reuniones".





Exhortamos a las personas usuarias a no acudir a la zona centro de la Ciudad de México, si no es necesario. #QuédateEnCasa. pic.twitter.com/N8iRAGxe8p — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 22, 2020

JEFA DE GOBIERNO RESPONDE

Ante esto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum señaló que aunque la movilidad disminuyó desde la implementación del Semáforo Rojo, es importante mantener las estaciones abiertas para los aledaños.

"En la medida que va disminuyendo la actividad, pues obviamente para quien vive en el Centro Histórico o en las inmediaciones es importante que estén abiertas las distintas estaciones, pero los criterios técnicos los define el secretario de movilidad y la directora del Metro". aseguró la jefa de Gobierno.

(Ameyaltzin Salazar)