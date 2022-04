Reabren ambos sentidos en Periférico Norte, tras protesta por caso Hugo

Amigos y familiares del joven Hugo Carbajal, asesinado durante una fiesta en el Estado de México, permitieron la circulación en Periférico Norte a la altura del Parque Naucalli en el municipio mexiquense de Naucalpan, luego de haber bloqueado por más de 12 horas los carriles centrales y laterales de esta vialidad.

En tanto, a través de Twitter, algunos usuarios han reportado que el paso ha sido abierto en ambos sentidos, sin embargo, los manifestantes siguen presentes en las aceras.

Periférico Norte con dirección CDMX a las 7:10 am (6 abril) continúa abierto. Tráfico normal de la zona.

Cerca de las 22:59 horas de este martes 5 de abril, los participantes en la manifestación por el asesinato de Hugo Carbajal, de 15 años de edad, liberaron los carriles de ambos sentidos del Periférico Norte, por lo cual ahora los autos ya circulan.

Manifestantes en Periférico Norte ya liberaron un carril del sentido sur a norte. Ya circulan los vehículos en ambos sentidos.



Sin embargo, deudos de la víctima decidieron mantener un bloqueo parcial.

Luego de más de 12 horas de protesta por el asesinato de Hugo Carbajal, de 15 años de edad, automovilistas y camioneros comenzaron a ejercer presión para que les permitan pasar.

Esto, mientras deudos de la víctima y autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dialogaban para acordar la retirada de los inconformes y los vehículos para que continuara la circulación por esta arteria.

Se previó que ambas partes logren un acuerdo en algunos minutos; en tanto, personal de la Policía estatal, de la FGJEM y de Derechos Humanos se hicieron presentes en el sitio, donde se acordó liberar uno de los carriles.

Permanecen los manifestantes frente al Parque Naucalli, en Periférico Norte, pero ya avanza la circulación. El sentido sur a norte del Periférico sigue bloqueado.



A HUGO LE CORTARON LA YUGULAR: MADRE

"Me mataron a mi hijo, pero no vas a encontrar piedra dónde esconderte que no te encuentre, [Mauricio], voy a hacer justicia a mi hijo.

"Huguito, hijo mío, vuela alto, te amo, cucuruchito de maní, te espero en el sol, te amo, eres el amor de mi vida", escribió Maureen Amaro en sus redes sociales el pasado domingo 3 de abril.

En breve entrevista con La Silla Rota, la mujer comentó que el menor de 15 años fue asesinado el sábado pasado, cuando un sujeto, a quien identificó como Mauricio "M", le cortó la yugular con una botella.

"Mi hijo era un estudiante, futbolista, inocente. Estudiaba la prepa en Satélite, le gustaba el futbol", dijo Amaro Fernández.

A pregunta expresa de por qué su hijo se encontraría en una fiesta clandestina en un salón de fiestas de Jilotzingo, Maureen dijo:

"Por lo que sea, tú fuiste adolescente, yo fui adolescente y el problema es que un adulto le cortó la yugular", sostuvo antes de indicar que se enteró del asesinato de Héctor Hugo debido a que sus amigos lo acompañaron en la ambulancia.

"Ese Huguito sería un gran futbolista, su sueño era que pasara México el quinto partido en el Mundial, y decía: ´yo lo lograré, seré el mejor delantero de México´", señaló la mujer, quien agregó que su hijo tenía deseos, pero fue asesinado.

AMAGAN CON SEGUIR CON BLOQUEO

Los manifestantes amagan con permanecer en los bloqueos hasta que el asesino del menor de 15 años sea detenido.

El grupo de personas, que mantiene cerrada la vialidad desde hace más de 10 horas, señaló que hasta que la persona que mató al adolescente sea detenido, retirará la manifestación.

Vecinos continuaron llamando a conocidos, padres de familia de la escuela donde Hugo estudiaba, familiares y vecinos para que vayan a reforzar la protesta.

La fila de vehículos, hasta ahora, se encuentra hasta cinco kilómetros de distancia, aunque en el área de Satélite, en el sentido a la Ciudad de México, fue abierto un retorno provisional para que autos compactos puedan regresar, no así los camiones de carga, pues no pueden maniobrar para irse y buscar alternativas.

Autoridades de transporte pidieron a conductores que se dirijan a la caseta de Tepotzotlán, que busquen alternativas para evitar la zona, entre ellas el Circuito Exterior Mexiquense, avenida Reyes Heroles, Vía Gustavo Baz, la autopista Lechería Chamapa y la avenida Adolfo López Mateos, que registran circulación más fluida.

PROTESTAN DESDE TEMPRANO

Para pedir justicia por el asesinato de Hugo Carbajal, ocurrido el fin de semana pasado mientras concluía una fiesta clandestina en el salón Imperio, localizado en la zona de Espíritu Santo, en inmediaciones de Atizapán y Jilotzingo, un centenar de vecinos de zona Esmeralda bloquearon desde temprano Periférico Norte, a la altura del parque Naucalli, propiciando el colapso vial en unos cinco kilómetros a la redonda.

De acuerdo con los habitantes, Hugo fue lesionado con una botella rota a la altura del cuello por un individuo de nombre Mauricio que, se sabe es propietario del lugar, las causas no se conocen, pero el menor fue llevado al hospital del centro de Atizapán, donde nada pudieron hacer para salvarle la vida.

Acorde con personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el cuerpo de Carbajal fue trasladado al Servicio Médico Forense en Sor Juana Inés de la Cruz, Tlalnepantla.

Algunas versiones señalaron que el adolescente fue agredido por el dueño del lugar sólo porque empezó a correr y, aparentemente, a jugar sin control, motivo por el que habrían intentado sacarlo del lugar, pero fue a decir de los testigos que Mauricio, al tratar de detenerlo, le rompió una botella en la cabeza y luego le perforó el cuello.

El menor de edad empezó a sangrar demasiado, según sus amigos y compañeros, quienes pidieron auxilio y el apoyo de una ambulancia, pero cuando Hugo llegó al Hospital de Atizapán, personal médico confirmó su deceso.

El presunto implicado habría huido del lugar y hasta ahora se desconoce su paradero.

Al respecto, el alcalde de Atizapán, Pedro Rodríguez, aclaró que el homicidio no ocurrió en su territorio municipal, ya que el salón Imperio se encuentra en Jilotzingo.

Desde antes del mediodía, manifestantes se postraron con pancartas en la lateral del Periférico Norte, a la altura del parque Naucalli, lo que ocasionó que hasta esta tarde la vialidad en el sentido de Tepotzotlán a la Ciudad de México se colapsara.

El tráfico abarrotó vialidades como Gustavo Baz, avenida Santa Mónica, vía Lomas Verdes y Adolfo López Mateos, y la fila de vehículos en Periférico Norte se encuentra a vuelta de rueda desde la Kimex, ya que se está desviando el tráfico a la altura de Plaza Satélite a carriles centrales.

INVESTIGAN HOMICIDO EN SALÓN DE FIESTAS

Luego de que la fiscalía mexiquense abriera una indagatoria por el asesinato de Héctor Hugo Carbajal, de 15 años de edad, al interior de un salón de fiestas de Jilotzingo, deudos convocaron a una movilización este martes 5 de abril.

A través de redes sociales, la madre del menor, Amaro, llamó a pedir #justiciaparahugo y citó a participantes a las 09:00 horas en Naucalli sobre Periférico.

Fue el pasado lunes 4 de abril cuando la fiscalía mexiquense informó que inició, de oficio, una indagatoria por el homicidio doloso de Carbajal Amaro.

Señaló que la Fiscalía Especializada de Homicidio del Valle de Toluca fue informada de la localización de un menor que tenía una herida en el cuello y que fue declarado muerto en el Hospital General de Atizapán Salvador González Herrejón.

La dependencia indicó que seguirá con las investigaciones para esclarecer los hechos y capturar al o los responsables de lo acontecido.

