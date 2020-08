"Quizá me contagié en casa; espero que Sheinbaum dé negativo"

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, quien el domingo 9 de agosto dio positivo a la covid-19, cree que pudo contagiarse del coronavirus en su casa, por recibir el periódico o algún pedido sin usar cubrebocas.

Entrevistado por La Silla Rota, el funcionario, que ocupa el segundo cargo de importancia en la administración capitalina, revela que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ya se había practicado una prueba para saber si tenía covid-19, ya que también se lo hizo su vocero, Iván Escalante, había resultado sospechoso de tenerla, aunque al final resultó negativo.

Suárez del Real, quien no ha dejado de trabajar y asegura que no ha tenido síntomas, dice que en su caso se realizó la prueba porque el lunes 3 de agosto recibió a un dirigente del Partido Verde Ecologista de México –de quien no reveló su identidad- y este le avisó el 5 de agosto que tenía la covid. Fue por eso que Suárez del Real se realizó el examen el 7, cuatro días después de haber estado en contacto con el dirigente partidista, y el 9 supo que dio positivo.

ASINTOMÁTICO

El funcionario capitalino dice que la carga viral que tiene es baja y que su equipo más cercano ya se hizo la prueba y ha dado negativo y que en las reuniones que sostuvo la semana pasada con diputados locales en su oficina, siempre lo hizo con sana distancia y tanto él como sus visitantes portaban cubrebocas.

Por eso considera que el contagio pudo adquirirlo en su casa.

"He resultado asintomático, no he tenido fiebre, ni necesidad de oxigenación. Estoy dentro de los parámetros mínimos y máximos a mi edad. No he tenido ninguna molestia, pero será hasta el próximo viernes 21 cuando me haga otra prueba para determinar que ya no tengo coronavirus".

CARGA VIRAL BAJA

-¿Cómo fue la semana pasada en cuanto a reuniones?

-Partamos de este hecho: el contagio que tuve da una carga viral baja y esto es derivado de que nunca me quitaba el cubrebocas cuando estaba delante de ninguna persona, guardé siempre la sana distancia, y definitivamente tampoco daba la mano sino el codo. En el caso de mi interacción con el gabinete, ahí tomamos la sana distancia del metro y medio. Prácticamente sé que el contagio lo pudiese haber tenido dentro de casa, no tanto ahí.

"Me hice el examen simple y llanamente porque habiendo adquirido el puesto que me confió la jefa de Gobierno, al haberme avisado un dirigente político que vi el lunes, que dio positivo el miércoles, comenté con la jefa y la secretaria de Salud (Olivia Arellano) la pertinencia de hacerme el examen. Se acordó que si lo había visto el lunes que lo hiciéramos el viernes para tener el resultado el domingo.

No puedo descartar que aquí en casa me tocan la puerta y no traía yo cubrebocas y recibía un paquete o el periódico. Es casi seguro que es por aquí donde lamentablemente ocurrió. Soy bastante cuidadoso de mi salud y eso me permitió salir positivo con una carga viral baja y hasta el momento ser asintomático.

DESEA QUE SHEINBAUM SALGA NEGATIVO

-¿Cómo fue haber recibido este resultado?

-Me preocupó por esta situación de que estoy asumiendo una responsabilidad muy importante y haber estado con la jefa de Gobierno el domingo, a pesar de que teníamos sana distancia y cubrebocas ambos, eso obliga a tomar este tipo de situaciones y la aplicación de protocolo. Sí me preocupa que mi jefa esté esperando en su casa que le hagan el examen. Estoy seguro que saldrá bien, como la mayor parte de mis compañeros del piso, la gente que me asiste, quien me lleva en el vehículo, hoy le dieron examen y salió negativo, así como el secretario particular, el director de organización Administrativa y el director de Comunicación Social. Estoy casi seguro que en el caso de la jefa iremos por esa misma vía, lo que me reconfirma que debí adquirir el coronavirus en casa.

-¿Sigue trabajando?

-No veo problema, conflicto, no me siento mal, entonces eso me permite trabajar a distancia. Yo vengo de largo tiempo de trabajo a distancia en la Secretaría de Cultura y todo lo empezamos a trabajar con mucha virtualidad. Estoy acostumbrado a estar atendiendo el celular, las videoconferencias, entrar al watts y ya tengo cierta habilidad para hacer todo eso al mismo tiempo.

-¿Con los diputados se reunió y ya se están haciendo pruebas?

-Exacto. Eso lo hacemos por el protocolo, siempre los recibí, llevaban sus cubrebocas. En algún momento dado, alguno se lo quitó para tomar agua, para tomar el café. Me sentaba en el sillón individual de la sala que tengo y ellos me quedaban a dos metros de distancia. El protocolo indica que cuando algún funcionario o legislador resulta positivo y tuviste un acercamiento, entonces es pertinente hacerlo. La propia jefa de Gobierno se lo tuvo que hacer una semana antes por el caso del compañero Iván, quien salió negativo pero su compañera fue positivo y el protocolo obligó a que la jefa se hiciera el examen y salió negativo.

Y así vamos a tener que estar actuando. A lo largo de estos 15 días que estuve activo trabajando en el espacio de la secretaría, recibí en muchas ocasiones comunidades indígenas con sana distancia y a Filemón Cánchez (líder triqui) le pedí que para poderlo ver se pusiera el cubrebocas, él que no cree en eso. ´Si quieres venir tienes que llegar con cubrebocas´.

NERVIOSISMO

El anuncio de que el recientemente nombrado secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez, dio positivo a covid-19, se convirtió en una carambola que tuvo distintas consecuencias.

En primer lugar, la jefa de Gobierno anunció el 10 de agosto que se aislaría, luego de que se reunión con Suárez del Real, y un día después de que ambos estuvieron presentes en la presentación del proyecto de rehabilitación de Chapultepec.

Pero también algunos diputados del Congreso de la Ciudad de México tomaron la decisión de aislarse. Entre ellos el vicecoordinador de la bancada de Morena, José Luis Rodríguez Díaz de León, quien así lo informó mediante un comunicado el lunes pasado, donde dijo que se haría la prueba y que ya en otra ocasión se la había hecho, con resultado negativo. Fue cuando la coordinadora de la bancada, Martha Ávila, resultó positiva.

La reunión de Rodríguez con Suárez del Real fue el 3 de agosto, y luego tuvieron otra el 5. Aunque el legislador llevó cubrebocas, mantuvo sana distancia de 1.5 metros o más y ni siquiera se saludaron de codo, se practicó la prueba de la cual le darán los resultados este 14 de agosto.

Asegura que no tiene síntomas como tos seca, fiebre o una agitada respiración, pero reconoce que se ha sentido nervioso e incluso ha preferido no ver las conferencias de la jefa de Gobierno durante esta semana. También los diputados Norberto Nazario Sánchez y Guadalupe Morales se reunieron con Suárez del Real, de manera presencial y por lo mismo se practicaron pruebas.

Rodríguez salió negativo de su segunda prueba para detectar SARS CoV-3, informó la oficina del diputado, la noche de este 13 de agosto, que envió copia del examen hecho en el laboratorio Olarte y Akle.

USTED LA LIBRA

Morales dijo a La Silla Rota que la diputada Lourdes Paz fue la que gestionó ante la Secretaría de Salud capitalina que les hicieran la prueba a los legisladores, con excepción de Rodríguez, quien ya se la había hecho. La prueba se las hicieron en el Congreso capitalino, en Donceles 66, esquina con Allende, en el Centro Histórico. Les avisaron que entre 5 a 7 días tendría listos los resultados, lo que se le hace mucho tiempo.

La legisladora afirma que tampoco presenta síntomas y por eso se siente serena.

"Lo que me da tranquilidad es que en la reunión guardamos sana distancia, estuvimos con cubrebocas, no tuvimos saludo de mano siquiera".

Lo que recuerda aún es la prueba, que dice que no es incómoda, sino lo que sigue. "Si nunca me había salido una lágrima, ese día sí".

También tiene presente que el médico le preguntó cuál cubrebocas llevaba el día que acudió a la Secretaría de Gobierno.

"Le respondí que el KN95. Él me dijo ´yo creo usted la libra, le ayuda el cubrebocas. Pero ahí está el problema de otros. Que usan cualquiera".

POSPONEN MARCHA

El nerviosismo traspasó las puertas del Antiguo Palacio del Ayuntamiento y llegó a los grupos sociales que hacen protestas en el Zócalo. El movimiento Foro de Luchas Sociales, que tenía prevista una manifestación este 13 de agosto a las 11 am, del Monumento a la Revolución al Zócalo, la pospuso.

"Se pospone para preservar la salud de los contingentes, dada la información que se contagió con el coronavirus el secretario de Gobierno y que la jefa de Gobierno y otros funcionarios que se reunieron con él se encuentran en observación médica", difundieron en un mensaje vía WhatsApp.

Al respecto una de las dirigentes del movimiento que demanda vivienda, Rosa Elena Vargas, explicó a La Silla Rota que ellos no habían salido ni planteado alguna movilización por la pandemia.

"Habíamos sido pacientes con Rosa Icela Rodríguez (la anterior secretaria de Gobierno) y a los compañeros no queríamos arriesgarlos al contagio, nos íbamos a movilizar hoy con precauciones. Se da esta situación, la jefa se va a resguardo, el secretario está contagiado, el subsecretario Arturo Medina no sabemos si salió positivo. Nos dimos cuenta que Suárez del Real está atendiendo vía virtual y electrónica a organizaciones de corte morenista, pero a nosotros no".

Vargas espera que el secretario pueda atenderlos aunque sea de manera virtual y resolver sus demandas, que arrastran desde la anterior administración capitalina, entonces encabezada por Miguel Ángel Mancera.

fmma