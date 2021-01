Quitan campamento de Frenaaa durante la noche; denuncian "represión"

Antes de la media noche del viernes, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México retiró alrededor de 150 casas de campaña vacías instaladas en el zócalo de la Ciudad de México por parte de integrantes del Frente Nacional Anti Amlo (Frenaaa).

La secretaría informó que esto se hizo para garantizar las medidas sanitarias y para prevenir contagios del covid-19, destacando que esto se hizo sin que ninguna persona estuviera pernoctando en el lugar.

Según el comunicado, integrantes del campamento respondieron de forma violenta con extintores, gas lacrimógeno y palos contra los trabajadores de Servicios Urbanos. Sin embargo, por parte del movimiento denunciaron represión.

A través de redes sociales, integrantes de Frenaaa que se encontraron en el lugar manifestaron que lo que pasó durante la noche fue un acto de represión por parte del gobierno de la Ciudad de México.

En imágenes difundidas se observa a los trabajadores del gobierno retirando las casas de campaña con jaloneos y gritos.

"Es un movimiento pacifista, no violento, aquí vemos los estragos (...) a ver para que sigan votando por Sheinbaum y Andrés Manuel (...) no quedo nada... no quedó absolutamente nada", dice un hombre en un video.

Hace unas horas en el zócalo de CDMX...#CampamentoMéxico pic.twitter.com/9k2UMkrBzO — Bego GM (@BegoGM6) January 30, 2021

La SECGOB recordó que la Ciudad de México permanece en Semáforo Epidemiológico color Rojo, por lo que se continuará con las acciones de seguridad y de exhorto a seguir las recomendaciones sanitarias en dicho lugar.





bl