"Quiero saber qué le pasó a mi bebé"; menor sufre fractura en hospital de Edomex

La Paz.- Una fractura en el cráneo y un sangrando interno en la cabeza de una recién nacida mantienen en vilo a una madre soltera residente del municipio de Chicoloapan.

Se trata de Yolanda Montiel, quien dio a luz a su segunda hija la semana pasada en el Hospital Materno Infantil Miguel Hidalgo y Costilla, del Instituto de Salud del Estado de México, ubicado en el municipio de La Paz.

{"quote":""A mi me dan de alta el viernes 20 de este mes pero a mi niña la retienen porque salió mal en su bilirrubina. Pasa el viernes, el sábado y hasta el domingo me hablan de trabajo social para darme informes de que mi hija tenía un problema", explicó Yolanda."}

(Foto: Manuel López)

Sin embargo, a su llegada el personal le notificó que su bebé había sufrido un accidente que le provocó una lesión en la cabeza y cuyo pronóstico era reservado y del que a la fecha no han recibido atención médica.

{"quote":""Me dicen que la estaban bañando y que la bebé hizo un movimiento brusco y que se les cayó y se pegó en la tina, pero cómo una recién nacida va a tener tanta fuerza para que se les caiga, es algo que no me explico", señaló."}

(Foto: Manuel López)

"Llevo más de una semana y el personal solo le hizo una radiografía en otro hospital porque aquí no tienen especialista. Me canalizaron al hospital Gustavo Baz, en Neza, y ahí me dijeron que teníamos que regresar otro día porque no estaba el intérprete", dijo.

De acuerdo con la familia, los médicos no han agilizado su atención médica especializada a más de una semana del accidente y a pesar de que han solicitado el apoyo de la directora Clara Guadalupe Alcibar y de la jefa de enfermería Aurora Díaz Juárez, no han recibido respuesta.

"Nos han traído de un lugar a otro, primero que nos iba atender la directora y nos citaron el martes, estuvimos todo el día sin comer y ya cuando dieron al cinco de la tarde nos dijeron que no iba a llegar porque no salía de una reunión en Toluca, entonces de qué se trata, solo quiero que me digan que le pasó a mi hija", comentó Yolanda.

Tras la negativa del personal médico para agilizar la atención de la menor, la familia decidió iniciar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por presunta negligencia médica y lesiones en contra de quien resulte responsable, investigación que se inició bajo la carpeta 150699/22/05.

"Lo único que me dijeron es que mi niña tiene un derrame interno y externo por el golpe y que también tiene una fractura de cráneo de 6 milímetros y que no pueden operarla porque debería de ser de 7 milímetros al menos para que sea candidata"

"Es algo increíble que por 1 milímetro no me puedan agilizar la atención de mi niña y todavía que no me digan si va a tener secuelas o no porque la cabeza es muy delicada y mi pequeñita es recién nacida y no sabemos en realidad si tiene o no secuelas y por eso estamos exigiendo que un especialista la revise lo más pronto posible", agregó.