Quieren callar a Comisión de Igualdad del Congreso de CDMX: Paula Soto

La presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso capitalino, la morenista Paula Soto, se quejó de que pese a lo que llamó "emergencia nacional" que se vive por la violencia en contra de las mujeres, las iniciativas y dictámenes con perspectiva de género no han avanzado.

Entrevistada por La Silla Rota, la diputada informó que son 104 iniciativas presentadas que no se han convertido en dictámenes o no se han discutido ante el Pleno pero que, además, en sólo de tres es responsable la comisión que ella preside.

Cuestionada sobre por qué no se han dictaminado o analizado esas iniciativas relacionadas con la ampliación, fortalecimiento o reconocimientos de los derechos o que tenga que ver con los cuerpos de mujeres o niñas de la capital, acusó que es porque no le interesa a la Mesa Directiva del Congreso, presidida por la morenista Isabela Rosales.

Incluso el tema se abordó en la sesión del 25 de febrero pasado, en el que una parte de la discusión se abordó el tema.

"Se está invisibilizando y callando la opinión de la Comisión de Igualdad que debería estar garantizando la perspectiva de equidad de género, la garantía de los derechos de mujeres y las niñas y en la mayoría de las iniciativas pendientes de dictaminación no se garantiza la perspectiva de género en los dictámenes. Están queriendo callar la voz de la Comisión de Igualdad y como dije cuando intervine desde mi curul, no de la presidenta de la comisión sino de todas y cada una de las personas integrantes de la comisión", explicó.

Aunque dijo que es entre la Mesa Directiva y Servicios Parlamentarios –que es coadyuvante- como se definen los turnos, también afirmó que Rosales ha negado los turnos.

"En dos ocasiones me acerqué con la presidenta de la Mesa Directiva para cuestionarle, punto importante, se han solicitado turnos o corrección de turnos de todas las iniciativas que se han presentado e incluso los turnos han sido negados. Los turnos se han solicitado de manera verbal o por oficio, se pueden revisar las versiones estenográficas de sesiones y han sido reiteradamente negados por la presidencia de la mesa. Desconozco la razón; cuando se ha querido objetar decisión de la Mesa Directiva han dicho que sus decisiones son inobjetables por lo menos en segunda instancia", agregó.

"Me preocupa porque ni siquiera damos paso a la discusión. Me he acercado en dos o tres ocasiones a la presidenta de la mesa, no en este periodo, en el periodo pasado y alguna vez acusó de que había sido violentada por el simple hecho de que le cuestioné su decisión, ante esos argumentos es muy complicado tener discusión de manera civilizada e informada", expresó. "Se ha quejado y ha acusado de que ha sido víctima de violencia y lo único que he pedido es la rectificación de los turnos o por lo menos que me justifique las razones de sus decisiones".

NI SIQUIERA LA DE SHEINBAUM

Paula Soto dijo que entre las iniciativas pendientes está incluso la que envió a finales del año pasado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para que la ciudad cuente con un sistema de registro público de agresores sexuales.

Pero no es la única, hay propuestas de reformas a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, para fortalecer la investigación ante la muerte de una niña o mujer. Además, reformas al Código Civil para garantizar la manutención económica en caso de separación o a hijas e hijos; también a la ley de derechos culturales, al Código Penal e incrementar penas por incumplimiento o falta de atención de servidores públicos y omisiones que hayan creado un daño a la vida de alguna mujer o niña.

"Todas son importantes, justamente por el momento de ahora estamos obligados", mencionó.

La diputada recordó que unos días antes del 25 de noviembre pasado, Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, pidió a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva que se destinara únicamente a presentar puntos de acuerdo e iniciativas que tuvieran en el centro la finalidad de atender iniciativas de niñas y mujeres, pero reconoció que no se avanzó mucho.

"Hemos tratado de atender el tema de rezago en dictaminación y atención de problemáticas que nos cruzan a las mujeres (...) Hasta ahora en esta emergencia nacional hay quien dice que está de nuestro lado. Invitaría a revisar su actuar anterior".

Para tener su opinión sobre lo dicho, La Silla Rota buscó a la presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales, pero su equipo de prensa respondió que el cuestionamento quedó respondido en la sesión.