ELECCIONES 2018

¿Quiénes buscarán las alcaldías de CDMX con el Frente?

El partido que tendrá la mayoría de las postulaciones será el PRD, al cual le tocaron 11 alcaldías; al PAN, tres y al Movimiento Ciudadano, dos

SHARENII GUZMÁN 21/01/2018 09:15 p.m.

Al PAN le corresponden definir los candidatos a tres alcaldías: Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuajimalpa. (ESPECIAL)

A 18 días de iniciadas las precampañas para las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el Partido Acción Nacional (PAN) lanzó su convocatoria para el registro de aspirantes a candidatos de Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuajimalpa.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Adiós delegaciones; así serán las Alcaldías en la CDMX

Si para la presidencia, Acción Nacional tuvo mano en el Frente, en el caso de la ciudad, el partido que tendrá la mayoría de las postulaciones será el PRD, al cual le tocaron 11 alcaldías; al PAN, tres y al Movimiento Ciudadano, dos.

De acuerdo al convenio de coalición, al PRD le corresponde definir candidaturas para las alcaldías en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. Mientras que el PAN se encargará de Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa. En el caso de Movimiento Ciudadano postulará en Milpa Alta y Magdalena Contreras.

El PRD avaló 50 precandidaturas a las 11 alcaldías que le corresponden, 26 son mujeres y 24, hombres, aunque no todos los aspirantes ya arrancaron su precampañas. El PAN, en los próximos días avala su convocatoria, donde establece su método de selección, por lo tanto aún no está abierto el período de registro. Movimiento Ciudadano cuenta con un precandidato a Milpa Alta y para Magdalena Contreras aún no está definido.

Como parte de las nuevas implementaciones que trae la Constitución de la Ciudad de México en estas elecciones, es la cuota de género del 50 por ciento en las candidaturas de los partidos a las alcaldías y diputaciones locales.

"También se tiene que hacer la designación de hombre y mujer para cumplir con la cuota de género. Eso se hará durante enero, en conjunto con el Frente, porque tenemos que presentar ocho hombres y ocho mujeres, ya en total" quienes será los candidatos de la coalición, dijo en entrevista, Raúl Flores, presidente del PRD en la CDMX.

Para cumplir con este mandato, el acuerdo del Frente estableció que PAN y MC aporten cuota de género. Para ello el PRD tendrá que elegir ya sea a cinco candidatas y seis candidatos o viceversa. El blanquiazul tendrá que postular de acuerdo al sol azteca, es decir, si éste define que sean 6 mujeres y cuatro hombres, entonces Acción Nacional tendrá que presentar a una candidata y dos candidatos.

En el caso de Movimiento Ciudadano propondrá a una mujer y un hombre, para que de esa manera la coalición Por la CDMX al Frente cumpla con la cuota de género.

El dirigente local señaló que hay todo un método para sacar las fórmulas de cuota de género, el cual se efectúa a partir de la división que el Instituto Electoral realizó después de las elecciones de 2015 para catalogar a las delegaciones como en alta, media y baja competitividad de los partidos.

Flores García explicó que para evitar que las mujeres sean postuladas para las alcaldías, consideras de baja competitividad o que no tienen oportunidad de ganar, la elección se realizará de manera equilibrada.

"Es un poco complejo porque el tema de género se tiene que generar por segmentos, si dos delegaciones, por ejemplo para el PRD son de baja competitividad, por lo menos así quedó registrado en la elección de 2015, tanto Tláhuac como Xochimilco. Entonces ahí tenemos que meter a un hombre y a una mujer.

Y en los de media tenemos que meter equilibradamente y donde hay alta competitividad tenemos que poner a candidatos y candidatas, esto para que no queden marginadas las mujeres en las alcaldías de menor competitividad".

¿Cómo elegirán a sus candidatos?

El proceso de selección para los candidatos a alcaldes del PRD será igual que para la jefatura de gobierno. Se elegirán en el Consejo Estatal con carácter de electivo a más tardar el 24 de febrero y para orientar el voto se realizarán sondeos a la ciudadanía. Aunque también el criterio de cuota de género será decisivo.

Flores García comentó que las delegaciones que gobierna el PRD se repetirán como alcaldías, que son: Álvaro Obregón, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza.

"Y en el caso de Xochimilco y Tláhuac se tienen muchas posibilidades. Se nos ha magnificado mucho la posibilidad de lo que tenemos medido. En Tlalpan tenemos altas posibilidades. Tenemos una gran posibilidad de reposicionarnos en las delegaciones".

De acuerdo con la convocatoria para el registro de las candidaturas del PAN en la CDMX, los interesados en participar en el proceso de selección interna tendrán que solicitar su inscripción ante la Comisión Auxiliar Electoral del partido, órgano responsable de recibir y evaluar la documentación entregada por los aspirantes.

La Comisión Permanente Regional enviará las propuestas de candidaturas al CEN del PAN para su ratificación a más tardar el 14 de febrero. El proceso de registro para las alcaldías será del 20 de enero al 05 de febrero.

El presidente del PAN en la ciudad, Mauricio Tabe señaló que dentro de la coalición Por la Ciudad al Frente, al PAN le corresponden definir los candidatos a tres alcaldías: Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuajimalpa, así como para las concejalías.

Explicó que el Comité Regional definirá las candidaturas en función de las evaluaciones que se hagan de cada una de las aspiraciones, para después hacer una propuesta al Comité Nacional, el cual tendrá que ratificar.

Habrá sondeos y valoración sobre la opinión de la militancia. Será entre la primera y segunda semana de febrero cuando resuelvan quienes serán las propuestas de candidatos".

En relación a la cuota de género lo resolverán con el PRD y Movimiento Ciudadano. "Un hombre y una mujer son seguros el tercero se definirá dependiendo a los perfiles considerados sin un criterio de a raja tabla", expresó.

Ellos buscarán ser los primeros alcaldes

De los 50 precandidatos a alcaldes del PRD, la mayoría son nombres desconocidos. De entre los que destacan son Armando Jiménez, quien es el único aspirante a Coyoacán y se le identifica como cercano al anterior jefe delegacional, Valentín Maldonado y al diputado local, Mauricio Toledo, vinculado al grupo de choque "Los Buitres" que presuntamente reventó los tres mitines de Morena en esta delegación.

Manuel Ballesteros fue ex jefe delegacional de 2012 a 2015 de Venustiano Carranza. Se le identifica cercano al grupo del perredista Julio César Moreno y su hermano Israel, quien fuera destituido como delegado en noviembre de 2016 por la Suprema Corte de Justicia por el asunto del incumpliendo de un laudo laboral. En esa ocasión el máximo tribunal también consignó, a Ballesteros, ante un juez de Distrito de Procesos Penales Federales por el delito de desacato.

En Iztapalapa, bastión perredista y la delegación con mayor población, hay cuatro precandidatos registrados, sin embargo, la precandidata más conocida es Karen Quiroga, sobrina de la actual jefa delegacional, Dione Anguiano.

Aunque la comisión de elecciones ya aprobó el registro de las precandidaturas, Flores García recordó que los partidos podrán hacer alguna sustitución a efecto de postular a los candidatos más competitivos.

En el PAN, aunque apenas se abrió el periodo de registro de aspirantes, ya hay destapados como es el caso de Margarita Martínez Fisher, diputada local que quiere contender por Miguel Hidalgo. En Benito Juárez iría Santiago Taboada y en Cuajimalpa, se perfila a Gonzalo Espina o Kenia López.

Hace unos días, en versiones periodísticas se sugería que la senadora Gabriela Cuevas buscaría gobernar de nuevo la delegación Miguel Hidalgo. Este domingo renunció a Acción Nacional y anunció que se sumaría al proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

Movimiento Ciudadano ya tiene un precandidato a Milpa Alta, Octavio Rivero, quien es actualmente delegado nacional de ese partido en la Ciudad de México.

Precandidatos a las alcaldías donde tendrá mano el PRD

Álvaro Obregón

Iván Texta

Joaquín Melendez Lira

Lizzette Salgado Viramontes

Amilcar Ganado Díaz

Azcapotzalco

Luisa Yanira Alpizar Castellanos

María de Los Ángeles Palafox Morales

Alejandro Carbajal González

Nóe Montes Gómez

Cuauhtémoc

José Luis Suárez Martínez

Armando Contreras Luna

Coyoacán

Armando Jiménez Hernández

Gustavo A. Madero

José Antonio Pérez Espitia

Yolitzin Pérez Sagler

Irving Javier Montoya Rivas

José Gerardo Gómez Tellez

Jhonatan Jardines Fraire

Pricila López Mejía

Iztacalco

Alejandro Bárcenas Medina

Gabriela Guzmán Pérez

Gloria Vanessa Gomora Cruz

Rafael Hernández Soriano

Iztapalapa

Alfredo Hernández Raigosa

Angélica Hernández Raygoza

Alfaro Arturo Santana

Karen Quiroga Anguiano

Tláhuac

José Luis Estrada

Santiago Gilberto Ensastiga

Elizabeth Segura Domínguez

Guadalupe Socorro Flores Salazar

Alejandro López Villanueva

Jesús Eusebio Pirin Cigarrero

Marco Polo Carballo Calva

Jazmín Aime Zapeta Rioja

Tlalpan

Mishel Elaine Camacho Villegas

Alfa Eliana González Magallanes

Susana Alanis Moreno

Héctor Hugo Hernández Rodríguez

Susana Solís García

Verenice Tellez Hernández

Venustiano Carranza

José Manuel Ballesteros López

Elena Edith Segura Trejo

Evelyn Parra Álvarez

Martha Ofelia Valdez Franco

Xochimilco

María Dolores Lozano Montalvo

María de Lourdes Amaya Reyes

Héctor Armando Almazan Cravioto

Ma Angelina Hernández Solís

María del Carmen Saldaña Serralde

Ana Julia Hernández Pérez

Nancy Baez Aguilar

Precandidatos a las alcaldías donde tendrá mano el PAN (aún no es oficial)

Cuajimalpa

Gonzalo Espina

Kenia López

Benito Juárez

Santiago Taboada

Miguel Hidalgo

Margarita Martínez Fisher

Precandidatos a las alcaldías donde tendrá mano MC

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Octavio Rivero

LEA TAMBIEN Aprueban a 125 independientes buscar alcaldías o diputaciones en NL El Consejo General de la Comisión Estatal Electoral aprobó 125 solicitudes de registro como aspirantes a candidaturas independientes

LEA TAMBIEN Adiós delegaciones; así serán las alcaldías en la CDMX A partir del próximo año los jefes delegacionales se convertirán en alcaldes, quienes gobernarán junto con un Consejo durante un periodo de tres años