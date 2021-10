¿Quién piensa en 2024?: Sheinbaum tras gira con el presidente por alcaldías de la CDMX

Claudia Sheinbaum rechazó pensar en la candidatura presidencial rumbo a 2024 luego de la gira junto al presidente Andrés Manuel López Obrador por las alcaldías Gustavo A. Madero, Tláhuac e Iztapalapa para inaugurar las sucursales del Banco del Bienestar, además de una fotografía y las declaraciones del senador Ricardo Monreal que apuntalan a Pardo como "la elegida".

Tras acudir a la instalación de la segunda sesión ordinaria de la Asamblea General del Consejo Económico de la Ciudad de México, la funcionaria fue entrevistada por los medios en donde se le cuestionó sobre las opiniones que la colocan como una posible candidata presidencial.

"Yo no sé quién está pensando en el 24, estamos cerrando el 2021, tenemos muchas cosas (pendientes) en la Ciudad todavía; es un gran honor que el presidente respalde el trabajo que estamos haciendo [...] (pero) no tiene nada qué ver con el 24, quien piense eso, pues no sé en qué está pensando... tiene que ver con el apoyo al trabajo que hemos realizado", aclaró.

El senador Monreal que en entrevista con otros medios anticipó que quiere ser presidente de la República, también dijo que no le sorprende la preferencia que tiene López Obrador hacia Sheinbaum para la sucesión presidencial; asimismo señaló que espera se pueda reunir pronto con "los compañeros aspirantes a la Presidencia de la República: El Canciller, Marcelo Ebrard; la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación".

En la CdMx habrá 64 sucursales del Banco de Bienestar. Una banca social al servicio del pueblo. Las tarjetas que dan de forma directa los apoyos sociales serán de este banco. Cuando se acaba con la corrupción y los privilegios de altos funcionarios hay recursos para el bienestar. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 30, 2021

Debido a ello Claudia respondió que es posible que exista una reunión, pero redirigió el tema de conversación hacia la unidad como integrantes de la misma bancada y rumbo al futuro del proyecto de transformación.

"Tocando temas que tienen que ver con el partido y lo que viene, me parece que es muy importante la unidad porque estamos. en el proceso de consolidación de la Cuarta Transformación y ahí es muy importante la unidad de todos y todas en ese proceso y el apoyo del presidente de la república", enfatizó.

Por otro lado, respecto a las declaraciones de los legisladores locales de oposición que se quejaron por presuntos actos anticipados de campaña de la mandataria, Sheinbaum les recomendó ponerse a trabajar.

"Que se dediquen a trabajar, igual que yo me dedico a trabajar", pidió.

