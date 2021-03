¿Quién es Adrián Rubalcava, el alcalde que ahora se dice amenazado?

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava -quien está al frente de la demarcación por segunda vez y que en las tres campañas electorales pasadas ha sido acusado por parte de sus rivales políticos de orquestar agresiones contra ellos- dio a conocer que, a inicios de este año ha sido objeto de extorsiones y amenazas de muerte. Debido a ello, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el 6 de marzo.

"El 17 de enero de este año fui objeto de la primera de una serie de extorsiones, actos de intimidación y amenazas que, si bien al inicio no les quise dar importancia, hoy no me queda otra más que hacerlo del conocimiento de toda la ciudadanía, debido a la brutalidad, realidad y credibilidad que se ha manifestado de los que las están perpetrando", se lee en la carta dirigida a los cuajimalpenses.

Rubalcava, dio a entender que sabe el nombre de quienes lo amenazan, pero que se reserva la información, pese a que él y su familia están en riesgo.

"Se que me quieren quitar de en medio para ganar y que eligieron la violencia para lograrlo, aunque con esto destruyan la voluntad y opinión de los cuajimalpenses", escribió el priísta, que busca su reelección.

Pese a su mensaje, mostró su confianza en las instituciones de seguridad de la ciudad.

"Confío plena y absolutamente en las instituciones de nuestra ciudad, quienes sin duda brindaran la paz, seguridad y justicia necesaria para prevenir que estos malhechores comunes se salgan con la suya".

LIGADO A GRUPO DE CHOQUE

Rubalcava ha sido señalado en el pasado de tener nexos con el grupo de choque de Los Claudios, que operaba en Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. Su modus operandi era el de rentarse para cometer agresiones en mitines y también se dice que cometían secuestros.

Era liderado por Claudio y Héctor González González. De acuerdo con el diario Reforma, fue Rubalcava quien los bautizó así. Se trataba de un grupo de taxistas que tenían su sitio en Santa Fe y a quienes el entonces candidato a la jefatura delegacional sumó a su campaña en 2012.

Claudio González fue detenido en febrero de 2015. Hay una imagen donde aparecía abrazado de rubalcava, quien dijo que la foto era un montaje.

Pese a ello, el ex secretario de Desarrollo Social de Cuajimalpa, Carlos del Valle, denunció a Rubalcava por presuntamente tener vínculos con la banda de secuestradores de Los Claudios, asentados en la demarcación.

Cuatro años después, el nombre de Los Claudios resurgió cuando en una marcha feminista realizada en agosto de 2019, un joven golpeó brutalmente al reportero Juan Manuel Jiménez. Algunos medios de comunicación señalaron que el agresor supuestamente pertenecía al grupo de origen cuajimalpense, y que su intención era romper la marcha. Dicho grupo también ha estado ligado a algunos desalojos violentos.

ESCÁNDALOS EN CAMPAÑA

En anteriores campañas o años de procesos electorales, Rubalcava ha estado envuelto en acusaciones de agresiones contra rivales políticos.

Durante la campaña de 2018, Claudia Sheinbaum, entonces candidata de Morena a la jefatura de gobierno, durante un mitin en Cuajimalpa realizado el 5 de mayo, criticó a los candidatos del PRI, que en spots promovían la paz, pero los acusó de ser violentos, y se quejó de que las brigadas de Morena fueran perseguidas. Personajes morenistas acusaron que detrás de las agresiones estaba Rubalcava.

Tres años antes, en 2015 se registró un enfrentamiento el 8 de mayo en San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa, entre priístas y perredistas, que dejó un saldo de 26 heridos.

El candidato a jefe delegacional del PRI, Miguel Ángel Salazar fue acusado por los perredistas de ser, junto con el delegado con licencia y candidato a asambleísta, Adrián Rubalcava, los orquestadores del ataque.

Los distintos candidatos a la entonces jefatura delegacional, hoy alcaldía, hicieron un llamado a la no violencia. Todos, menos el priísta Miguel Ángel Salazar, quien fue director jurídico de Cuajimalpa cuando Rubalcava gobernaba la demarcación, y después fue convertido en candidato a sucederlo, y muy cercano a él.

En entonces candidato del PRD, Luis Cházaro dijo entonces que su partido había presentado una denuncia por esos hechos y que además ya llevaban ya 11 averiguaciones previas por todas las agresiones que habían sufrido, tanto por las ocurridas durante la gestión de Rubalcava al frente de Cuajimalpa, como por las de ese proceso electoral.

El candidato panista Camilo Campos refirió que lonas y mantas del PAN habían sido quitadas de algunas casas, al grado de que quienes lo hacían se habían metido a los inmuebles.

Por su parte la candidata de Nueva Alianza, Julia Bonetti, anunció que suspendería la colocación de publicidad.

"Sentimos que no existen condiciones jurídicas ni de seguridad y si no llegó la policía (en el enfrentamiento), a pesar de que la llamaron, es porque no hay seguridad", fue su conclusión.

En 2012 también en plena campaña para la jefatura delegacional, cuando Rubalcava fue por primera vez candidato, se registró una intimidación en la que se le relacionó.

Tres camionetas que tenían los logos del entonces candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto y del candidato a jefe delegacional, Rubalcava, fueron captados en video cuando trataban de intimidar a vecinos de una casilla instalada en Cuajimalpa.

GUSTO POR LO MILITAR

De acuerdo con su currículum, publicado en la página de la alcaldía, Rubalcava es licenciado en derecho por la Universidad Anáhuac, además de que es egresado del Colegio Militar de Infantería de Marina de los Estados Unidos, y cuenta con un diplomado en Seguridad Pública por el FBI (Federal Bureau of Investigation).

De trato directo, saludo de manos de apretón fuerte, como si apresara, además de gobernar la alcaldía por segunda vez, fue asambleísta, donde se le recuerda por subir a la sala de prensa a reclamarle a reporteros cuando alguna nota periodística no era de su agrado.

Como alcalde, al tener entre sus manos la facultad de organizar la seguridad, se le ha visto enfundarse en uniforme policíaco.

También fue famosa una foto suya donde aparece con uniforme militar y un fusil, que fue publicada por el portal Sinembargo, el cual denunció que a raíz de eso presuntamente recibió amenazas en las redes sociales de parte del equipo del entonces jefe delegacional, aunque Rubalcava negó estar relacionado con eso. Fue denunciado ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle), pero se amparó y hubo una suspensión a su favor.

FUNCIONARIOS SUYOS DETENIDOS

En octubre pasado, el director de Recursos Naturales y la jefa de Departamento de Vía Pública de Cuajimalpa, Marco N y Flor Leticia N, fueron detenidos, por estar presuntamente ligados a la temible banda delincuencial de Los Canchola.

La operación para detenerlos fue de tal dimensión, que participaron elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

De acuerdo con un tuit de la Fiscalía capitalina, además de la detención de los servidores públicos, se encontraron 10 armas, cartuchos útiles y fueron liberadas dos víctimas de secuestro en las alcaldías Cuajimalpa y Álvaro Obregón.

"Derivado de dos órdenes de cateo en Cuajimalpa y Álvaro Obregón, personal de la @SSC_CDMX, #FGJCDMX y @SEMAR_mx, liberaron a dos personas que estaban privadas ilegalmente de la libertad y aseguraron armas, así como dosis de droga", se lee en la cuenta @FiscalíaCDMX. No se menciona a la administración de Rubalcava.

La reacción del alcalde, también en redes sociales, fue de deslinde. "Quiero ser claro y enfático: en Cuajimalpa no toleramos la corrupción", aseguró, y agregó que trabajaba en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México y la SSC para atrapar a los corruptos y "aplicaremos nuevos exámenes de confianza", escribió en su cuenta @AdrianRubalcava.

Días después, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la Fiscalía continuaba sus investigaciones sobre grupos delictivos como Los Claudios en Cuajimalpa.

fmma