Queremos revisión a fondo: claman sentenciados a 70 años de cárcel por secuestro

"Queremos que se revise a fondo", reclamaron ocho personas condenadas a 70 años de cárcel por el delito de secuestro. Por hechos ocurridos hace nueve años y con el dicho acusatorio de una sola persona, este 2 de junio tuvieron oportunidad de expresarse en la 6ta Sala del Tribunal Superior de Justicia dirigida por la magistrada Martha Patricia Tarinda Azuara y ahí pidieron eso, una revisión puntual del caso.

Los acusados, Ulises Octavio "N", Héctor "N", Oscar "N", Gerardo Nicolás "N", Oscar Jonathan "N", Victoria Lilia "N" y María "N" están presos por el dicho de Sinué Alain "N", quien fue torturado para señalarlos como responsables del secuestro de de Rolando Isaac Lozada, de quien no sabe nada aún, si fue encontrado vivo o muerto, de acuerdo con el expediente.

"No hay pruebas que nos imputen", dijo Óscar "N" en la audiencia, padre de familia, a quien acusaron de secuestro. "Nosotros somos inocentes del delito que nos acusa. Tomen en cuenta en todas las pruebas. Soy empresario, pido de la manera más atenta, su señoría que se revise a fondo este expediente, afirmo que nosotros somos inocentes, mi familia y las personas que están acusadas. No tengo necesidad, ni mi familia ni yo para cometer un delito al grado como éste, mis hijos tienen estudios y carrera, todos somos profesionistas, un dicho de una persona no es válido que sea algo para acusarnos, les pido que se revise bien, les pido encarecidamente por mi familia", dijo el acusado.

La sentencia a 70 años de cárcel por un dicho es una práctica del viejo sistema, acusa Gabriel Luna, abogado de la familia acusada de secuestro, "en el anterior sistema no ponían mucha diligencia en la defensa adecuada, este asunto gira en torno a una sola persona, a Sinué. En la primera declaración Sinué habla con el juez señala que el Fiscal Montes de Oca lo amenazó, si bien es cierto, supuestamente hay una confesión apoyada de un abogado donde señala que lo hizo bajo la amenaza de que iban a perjudicar a su familia, bajo esa temática todos los demás tendrían que salir absueltos si hubiera justicia, solamente se cuenta con el dicho del imputado. En mi opinión es una fabricación del delito", explica el abogado para La Silla Rota.

La sentencia emitida por el Juzgado 15 de lo penal, bajo la firma del licenciado José Luis Miranda Pérez, ha sido la repetición de las tres previas que ya les habían dado, acusa Ulises "N".

"Son lo mismo, hay muchas pruebas que no han sido consideradas, que se vea la declaración de Sinué de octubre del 2012, es puro dicho lo que dijo, no hay nada concreto ahí. Por lo cual ya está desvanecida, queda el puro dicho nada más, pido que se estudié a fondo el caso", suplica Ulises.

Familiares y amigos marcharon por los delitos fabricados y falsos culpables del Estado de México y del país. 8 de febrero de 2022 (Foto: Cuartoscuro).

¿QUÉ DICE SINUÉ, QUIEN FUE TORTURADO PARA AUTOINCULPARSE?

En la audiencia también participó Sinue "N" quien reitera que fue detenido y llevado a la Fiscalía Anti Secuestros, "me dieron unas hojas, las cuales yo desconocía su contenido, me preguntaron que con qué mano firmaba, les dije que con la derecha, me las pasaron, me pusieron a firmarlas. No tuve abogado desde un inicio, ni asesoría. Estando en el arraigo, me fue a ver la licenciada de Derechos Humanos, certificó que tenía golpes y moretones, ya no supe nada de ella. También quiero manifestar que tuve contacto con el Fiscal Montes de Oca y su asistente, desde que antes que me detuvieran, yo entraba como visitante, pueden revisar mi ingreso, hacíamos negocios, pero desgraciadamente las cosas salieron mal", declaró Sinué, quien lleva más de nueve años preso.

El abogado de Sinué, Elias Carrizales, confirma la declaración, asegura que lo amenazaron y lo torturaron. "Sinué señala quien le hace esta amenaza (el exfiscal de Anti Secuestros y actual fiscal de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca), situación que después se desvirtua. En esta audiencia es una de los señalamientos que se está haciendo, no deberían darle valor a esa confesión, se advierte no se estuvo asistido por un abogado, es una situación que atenta contra el debido proceso", dice en entrevista para La Silla Rota, el abogado Carrizales.

Los abogados de Sinué "N", Ulises "N" y la familia que se encuentra presa, coinciden en que si hubiera pasado en el nuevo sistema, ya estarían libres, por ser parte del sistema inquisitorio, un dicho los sentenció.

Los elementos con que los sentenciaron, para el actual sistema acusatorio, no hubiera sido suficiente, el juez debe dictar sentencia condenatoria, más allá de una duda razonable, dice Elias Carrizales.

¿QUÉ DETIENE EL PROCESO?

El delito por el que han sido sentenciadas estas ocho personas es considerado de alto impacto, por tal razón es "mal visto" que les den libertad, coinciden los abogados.

La vida de Ulises, Sinué, Héctor, Oscar, Gerardo, Oscar Jonathan, Victoria Lilia y María penden de la decisión de la sala sexta de lo penal, encabezada por la magistrada Martha Patricia Tarinda Azuara quien dijo escuchar atenta las peticiones de los imputados.

"Este Tribunal ya los ha escuchado, les daremos una resolución apegada a los derechos humanos, en este caso, es una resolución colegiada, tres personas vamos a revisar el trabajo de otra persona que ya resolvió, este tribunal tiene que revisar la legalidad de ese proceso, se va a resolver conforme lo que marca la ley", prometió en la audiencia.

La expectativa de los abogados y familiares es que les den libertad. Ulises pueda estar con sus tres hijas, la familia Ballesteros se reencuentre con la suya, la pareja Héctor y Mary, puedan rehacer su vida.

"Si al Estado le interesara sus vidas y tuviera responsabilidad los liberaría, pero no les interesa. Ahora me pregunto ´qué va a pasar con esos nueve años que han perdido de sus vidas´", dice el abogado de Sinué, Elias Carrizales.