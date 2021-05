Queremos que las familias convivan en espacios seguros: Giovani Gutiérrez

El candidato a la alcaldía de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, reinició sus actividades públicas después de los tres días de luto decretados en la Ciudad de México a raíz de los hechos ocurridos en la Línea 12 del Metro en donde fallecieron 25 personas y más de 80 resultaron lesionadas. Ante ello, Gutiérrez Aguilar, reiteró que el principio básico del servidor público es ofrecer condiciones para vivir en un entorno seguro.

"Nosotros no vamos a permitir que hechos como el ocurrido el martes pasado queden en el olvido. La gente está inconforme, está molesta, pero sobre todo está angustiada porque el Metro, así como diversos espacios públicos de transporte, de servicios o de convivencia, se han dejado al abandono. Tenemos que trabajar doblemente para que esos lugares sean espacios seguros como lo eran hace años. Uno iba al parque, a la plaza, se subía al Metro y hoy se hace lo mismo, pero con desconfianza", dijo.

El candidato de la alianza PAN, PRD, PRI para esta demarcación conversó con padres y madres de familia, pero sobre todo con adultos mayores, quienes le expresaron inquietud por la pérdida de confianza en los gobiernos y una gran molestia porque en casos como el de la Línea 12, hubo advertencias a los que la autoridad hizo caso omiso.

"¿De qué sirve tener a un servidor público que no escucha? ¿uno que se hace de la vista gorda? ¿uno que se niega a responder a sus ciudadanos y ciudadanas y los ignora? Ese tipo de hechos no pueden permitirse. Hoy 25 personas ya no están con sus familias. Actos de este tipo en donde gobiernos emanados de Morena han sido ineficaces por decir poco, no pueden seguirse dando. Los resultados están a la vista. No pueden contener la inflación, sube el huevo, sube la tortilla y la autoridad está dedicada a distraer la atención", denunció.

Gutiérrez Aguilar, quien la tarde del jueves encabezará una asamblea ciudadana con vecinos de Santo Domingo a donde asistieron liderazgos del PRD, dijo que el proyecto que lidera, tendrá como prioridad trabajar el doble por generar condiciones en las que las y los ciudadanos se sientan acompañados y en un entorno tranquilo.

"Queremos que las abuelas, los abuelos, los padres y madres de familia pueda convivir en los espacios públicos con tranquilidad. Que puedan salir de sus casas con seguridad y en entornos vigilados y protegidos. Que paseen por los parques y caminen las calles sin temor a perder lo más valioso que es la vida. A ello estaremos dedicados", comentó.

