"Queremos que la dueña se haga responsable", pide mamá de niña mordida por perro

Ecatepec.- Desde el pasado 16 de abril, Emily tiene que comer a través de una sonda, casi no habla y cada vez que camina siente que gran parte de su dentadura se le va a caer.

"Toda su comida se la tengo que moler porque no puede masticar. Ella psicológicamente está muy mal, muy a la defensiva, ya ha tenido sueños constantes de que un perro le come su cabeza y otro su brazo", cuenta su madre Gabriela Téllez, vecina de Ecatepec.

La pequeña de siete años fue atacada por un perro de raza criolla afuera de la casa su abuela durante una reunión familiar en la colonia Polígonos 1.

De acuerdo con la familia de Emily, el día de la agresión la menor intentó acariciar al animal, pero éste la atacó en la cara y le atravesó parte de la mandíbula tras varias mordeduras en el rostro.

"El perro se mete al patio de la casa y ataca a mi hija y la agarra de la cara, la arrastra hasta fuera hasta dónde está la banqueta, ahí afortunadamente logramos quitarle al perro, pero luego se va a refugiar a casa de una vecina, ella nunca salió y hasta ahorita no ha dado la cara", asegura.

Tras el ataque, los familiares de Emily lograron trasladarla al Hospital General de México donde médicos certificaron sus lesiones como de primer grado.

"Ella tiene daños en el labio, parte del cachete y cerca de las raíces de los dientes. Lo que nos dicen los médicos es que necesita terapia y valoración si requiere cirugía, pero nosotros no tenemos recursos para eso".

Pese al certificado medico, el ministerio público de San Cristóbal, donde la familia inició la denuncia en contra de la propietaria del animal, no han iniciado un procedimiento judicial en contra de la responsable, que además negó brindar apoyo a la familia.

"Se ha hecho todo el procedimiento pero siempre me dan largas ya van como tres o cuatro meses que llevo testigos y lo llevo y lo llevo pero a veces la gente no puede por trabajo y aún así me mandar otra vez a traer los testigos.

"Ella dice que no tiene nada que ver, que es un animal y que le hagamos como queramos", aseguró, Gabriela.

Para tratar de agilizar la investigación, familiares de la menor lograron obtener un video donde se muestra el momento de la agresión, evidencia que no ha sido suficiente para las autoridades de justicia del municipio de Ecatepec.

"Como que están iniciando otras y otras declaraciones y quieren que entregue más testigos, pero qué más quieren porque el video y las fotos dicen mucho más que mil palabras y cómo está mi hija", dijo.

Por el momento, Emily ha tenido que recibir medicamentos para frenar el dolor y combatir posibles infecciones, aunque también enfrenta daños psicológicos que le han cambiado la vida.

"Cuándo salimos a la calle, ella llora porque tiene miedo a que un perro la taque y también porque tiene pena de cómo la ve la gente porque se burlan de ella. En odontología le mandaron hacer unos estudios porque siente sus dientes flojos", señaló la mamá de Emily.

"Lo que queremos es que las autoridades nos apoyen y de alguna forma presionen a esta persona para que nos apoye con los gastos médicos, porque no sabemos en realidad qué es lo que va a requerir la niña y que se haga responsable de los que pasó", indicó Gabriela.

