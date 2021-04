Queremos construir un gobierno de alianza ciudadana: Giovani Gutiérrez

Vamos a construir un gobierno con los ciudadanos en donde la eficiencia sea la característica principal y en donde las y los ciudadanos se sientan acompañados por sus autoridades en la alcaldía, señaló Giovani Gutiérrez Aguilar, candidato de la Alianza para Coyoacán, quien caminó por calles de esta zona con Héctor Larios Córdova, secretario general del CEN del PAN.

Giovani Gutiérrez visitó domicilios de la colonia Pedregal de Santo Domingo acompañado por Larios Córdova y por el secretario general adjunto del partido, Christian Lujano, con quienes invitaron a las y los vecinos de la demarcación a conocer el proyecto con 168 propuestas del representante de la Alianza, un proyecto que tiene solidez y con el cual se busca que Coyoacán recupere sus condiciones de desarrollo, crecimiento y seguridad.

"Quiero agradecer el acompañamiento que hoy nos hace el secretario general del PAN Don Héctor Larios, un político con altura de miras, con liderazgo y reconocimiento por parte de todos los partidos y quien viene a apoyar este proyecto de la alianza para hacer de Coyoacán un lugar mejor para vivir.

Sabemos la manera en que se han llevado estos gobiernos que están en turno. Nosotros no vamos a abandonar a los ciudadanos. Vamos a invertir en las y los ciudadanos, en su seguridad, en su salud, en sus servicios, en los programas sociales para todas y todos. Gracias también a Christian Lujano quien camina estas calles con nosotros", dijo Gutiérrez Aguilar.

El secretario general del CEN del PAN coincidió en que es necesario cambiar de ruta al país, pues la actual administración solo destruye: "Cuando menos, de los últimos 80 años, no tengo ninguna duda de que es el peor gobierno (en México). Hemos tenido malos gobiernos, pero yo no veo a ninguno que haya hecho tanto daño como este. Hubo algunos que han robado mucho dinero como el de Peña Nieto, pero no destruían nada más para tirar el dinero. Aquí, en el presente gobierno, se destruye".

Por la mañana, a invitación de los operadores de la Ruta 34 de transporte colectivo, el candidato a la Alcaldía de Coyoacán realizó un recorrido acompañado por David Hernández, representante de esa organización, en donde escuchó sus solicitudes como apoyos para el cambio de unidades, conciliación con otras rutas, seguridad, mejor planeación para paraderos, reencarpetamiento y bacheo en diversas calles y avenidas.

En particular, los operadores de esta ruta solicitaron al aspirante a la alcaldía una buena coordinación con autoridades de la Ciudad de México para lograr que las calles de los pedregales, incluyendo varias avenidas, reciban mantenimiento y reencarpetamiento, pues el mal estado ocasiona daños al transporte público y eso encarece el mantenimiento. Todo ello, aunado, dijeron, a la crisis económica que les ha afectado y por la cual también ha disminuido el número de pasajeros.