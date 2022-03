Quema de toritos deja 360 lesionados en Tultepec

Tultepec, Méx.- Al realizarse la celebración del Día de San Juan de Dios, santo patrono de los pirotécnicos, en el marco de la Feria Internacional de la Pirotecnia, al menos 360 personas resultaron lesionadas y fueron atendidas en el lugar, tras la quema de 211 toritos.

La tarde de ayer inició el recorrido por las calles del centro del municipio de 211 toritos de diferentes tamaños, algunos "vestidos" con pirotecnia de trueno y de luz, silvadores y destellos.

Después de las 20:00 horas se concentraron en la zona de los terrenos de la feria para realizar la quema de los toritos pirotécnicos, la cual terminó, según reportes de Protección Civil Municipal, a 1:30 am de este miércoles.

El reporte de Protección Civil indica que el saldo entre el martes y este miércoles, tras las quema de los toritos pirotécnicos, una de las máximas atracciones para vecinos y personas provenientes de distintas parte de la entidad mexiquense y de la CDMX, fue que se brindó la atención a 360 personas que registraron quemaduras leves por la cohetería.

Añade el reporte que fueron 211 los toritos quemados, terminando a la una de la mañana de este miércoles, con una salva pirotécnica y la quema de un castillo con la figura del santo patrono San Juan de Dios.

Destaca el informe que al lugar de la quema se tuvo una presencia de 80 mil asistentes, sin embargo en todo el recorrido de los toritos contabilizaron más de 230 mil asistentes, provenientes de distintos puntos del Estado de México, de la Ciudad de México y de algunos países.

Sarahi Lomeli, vecina de Coacalco, destacó por su parte que en su caso vivió una de las experiencia más bonitas con la quema de los toritos, "lamentablemente hubo mucho robo de celulares en el recorrido, a algunas personas mientras pasaban los toros les quitaban sus pertenencias, por ende la gente se va con una mala experiencia". Añadió que las autoridades tendrán que hacer algo, ya que la gente lo va a pensarlo antes de regresar a las festividades del municipio".

Alejandro Carrasco, otro de los asistentes al evento comentó al respecto que notó además una falta de organización, "en el poster anunciaban que no se permitían bebidas alcohólicas, no consumo de droga y no armas, pero es lo que más abundaba por las calles donde transitaban los toros", dijo.

Añadió que los amantes de lo ajeno abundaron, "considero que reforzando con más puestos de vigilancia dentro del lugar de quema , por lo menos se podría reportar para tomar acción. En los estacionamientos de las calles aledañas muchos autos fueron despojados de las baterías, y en algunos casos hasta la computadora del sistema de las unidades motrices. Pero en general fue magnífica la experiencia. Buen trabajo de los señores del arte de cohete".

Patricia López Godoy destacó al respecto que en su caso ya sabía de las posibilidades de que se robaran los celulares, "por eso mi familia y yo llevamos unas riñoneras, precisamente por ese tema, mucha afluencia de gente como para tener el control total, fuimos a un festival llamado la semana pasada, y de igual forma robaban celulares y carteras, es lamentable pero es algo que es bien sabido, lo mejor es tener mayor cuidado", externó.

Añadió la mujer que cuando llegaron a Tultepec un señor les sugirió que metieran su carro a cualquier estacionamiento, "porque se roban baterías, computadoras, espejos, etc. Y fui a mover el carro y mejor lo metí a un estacionamiento para evitarme problemas y un mal rato", dijo.

El alcalde Sergio Luna Cortés dijo que en términos generales el evento de la quema de toritos pirotécnicos había transcurrido con saldo blanco, dado que no hubo personas heridas de gravedad, sólo lesionados por quemaduras leves que fueron atendidos en el lugar, "hubo mucha gente que ya esperaba este evento que es único en el país".

