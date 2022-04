"Quedó muy bonita"; reinauguran casa para adultos mayores en Coyoacán

Después de haber sido reabierta para comenzar trabajos de remozamiento, mantenimiento y mejora, este jueves fue reinaugurada la Casa del Adulto Mayor en Coyoacán, una de las más emblemáticas de la demarcación la cual de nuevo abre sus puertas para atender a personas de la tercera edad quienes acuden a tomar cursos, talleres y capacitaciones.

"La inclusión y la equidad en Coyoacán sí operan. En este gobierno el principal objetivo es que todas y todos los coyoacanenses tengan un desarrollo pleno, por eso hoy los adultos mayores cuentan con un espacio en donde tendrán actividades de recreación, así como un lugar donde se fomentará el empleo y se les motivará a acabar sus estudios" dijo el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar.

Señaló que esta casa es una salvaguarda para que abuelitas y abuelitos se sientan contentos y tengan una mejor calidad de vida. "Se estará trabajando estos tres años intensamente para lograr muchas cosas con el corazón, el entusiasmo y ánimo de sacar adelante a los adultos mayores, jóvenes, personas con discapacidad y a la población LGTB plus".

Los adultos mayores tendrán acceso a talleres de manualidades, pintura textil, reciclado, aromaterapia, tejido, en donde adquirirán las habilidades correspondientes y podrán vender sus productos. También contarán con actividades para mantener su cuerpo sano como la zumba, pilates, danza regional, yoga de la risa, baile y un curso de soluciones de vida, en el que podrán expresar sus problemas y se les enseñará a enfrentarlos.

Acompañado por Desireé Navarro, directora general de Igualdad de Género y No Discriminación, Gutiérrez Aguilar adelantó que se organizarán visitas y paseos para mil 500 adultos mayores, quienes podrán tener acceso a diversos puntos turísticos y culturales, como museos.

Desirée Navarro López celebró las acciones que la presente administración ha concretado en favor de la inclusión y bienestar de las y los adultos mayores. Comentó que las cinco casas de atención que se tienen en la demarcación ya están operando desde el inicio de la nueva administración con altos estándares de seguridad para la protección de las personas mayores, además de haber sido remodeladas.

"El alcalde Giovani Gutiérrez prometió que habría mejoras en las casas del adulto mayor y con apenas cinco meses de entrar a la administración ya están remodeladas y mejoradas, no solamente Xicoténcatl, sino también Huayamilpas que vamos a reaperturar en próximas fechas.

"Las cinco casas del adulto mayor están abiertas, operando desde los primeros 20 días que entramos a la alcaldía, después de un abandono de años, hemos aperturado con más ofertas de actividades y tenemos ya el INEA, para que terminen sus estudios en primaria y secundaria, ya estamos impartiendo esas clases", afirmó.

Al finalizar la ceremonia el alcalde acompañado de asistentes y funcionarios develó una placa y recorrió las instalaciones que fueron acondicionadas con rampas y rehabilitadas con pintura, impermeabilización, puertas, ventanas y mobiliario nuevo.

CASAS DEL ADULTO MAYOR OFRECEN ESPERANZA DE VIDA

Para Estela A. la reapertura de la casa de Xicoténcatl significa esperanza y motivación, la mujer de 69 años expresó que perdió un seno a causa del cáncer, lo que la sumió en una severa depresión que ha superado paulatinamente al recibir ayuda y terapia ocupacional en la casa del adulto mayor. Estela afirma que su clase favorita es yoga de la risa, ya que para ella ha sido fundamental en su proceso.

"Yo llegué a esta casita hace cinco años porque a raíz del cáncer me retiraron un pecho y me dio una depresión muy fuerte, yo no podía reír, todo lo veía mal, me sentía mal, con la depresión ya no quería hacer nada, ya no quería vivir; posteriormente, me dio una trombosis en la pierna y así con la pierna mal venía yo a la casita del adulto mayor, y gracias a Dios tengo cinco años de estar viniendo aquí y feliz, esto nos da salud.

"Le damos gracias a estas personas que nos han ayudado mucho, al señor alcalde que nos entregó nuestra casita hermosa y gracias a los maestros", comentó.

Amelia C. de 79 años, acude a la casa de Xicoténcatl a practicar zumba, yoga de la risa, acondicionamiento físico y coordinación motriz, asegura que mantenerse activa es como inyectarse vida.

"Es un beneficio grande el que tenemos de venir a tomar nuestras clases, primero porque hacemos lo que nos gusta, en segunda convivimos con personas de nuestra edad, se vive un compañerismo muy bonito, nos da vida estar aquí. Con lo de la pandemia estábamos deprimidas y ahora que vine y vi a todas mis compañeras y que rehabilitaron la casa, me voy feliz, así como que me inyectaron vida", subrayó.

En el caso de Rosa A. de 79 años las actividades que se ofrecen la han ayudado a recuperar habilidades y buen ánimo tras haber perdido un ojo.

"Vengo aquí porque me he sentido muy bien, hace tiempo me puse muy mala y me tuvieron que quitar un ojo, pero yo no me preocupo, me guio con uno sólo y vengo a mis clases de yoga, de zumba, de coordinación motriz. La casa quedó muy bonita y me siento muy contenta de que se haya reabierto y que esté mejorada", dijo.









