¿Qué sí y qué no podrás hacer en reapertura de plazas comerciales?

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno capitalino, aseguró que es voluntaria la medida anunciada recientemente de que los capitalinos accedan al Zócalo de acuerdo con la primera letra de su apellido.

En conferencia de prensa, la secretaria informó que se trata de una medida voluntaria "pero que también muestra la solidaridad de todas las comunidades chilangas para evitar contagios".

"Seguir pidiendo que las personas que visiten el Centro Histórico porten cubrebocas para evitar contagios", dijo.

Presentan medidas adicionales para reapertura de plazas comerciales

El gobierno de la Ciudad de México presentó medidas adicionales para la reapertura de tiendas departamentales y centros comerciales con el objetivo de evitar aglomeraciones y contagios de covid-19.

Estas medidas para tiendas departamentales y centros comerciales incluyen no permitir la entrada a quien no tenga cubrebocas; solo podrá entrar una personal a la tienda, con excepción de un adulto acompañado de un menor de edad o una persona de la tercera edad; no habrá a disposición del cliente productos de prueba ni probadores de ropa.

También incluye control de acceso a la tienda con filtro sanitario, verificación de uso del cubrebocas y contadores para respetar el 30% de aforo; disminuir la capacidad de almacenaje de vehículos en estacionamientos de acuerdo al porcentaje de aforo permitido (para el semáforo naranja es del 30%).

Para tiendas departamentales, las personas solo podrán permanecer un máximo de 40 minutos; para centros comerciales, una hora.

Para centros comerciales, todos los negocios abren de 11 am a 5 pm, excepto los esenciales como restaurantes, bancos, farmacias, venta de alimentos.

Así va el covid-19 en la CDMX al 5 de julio de 2020

Hasta el momento se registran 52 mil 210 casos confirmados de covid-19 en la Ciudad de México y 6 mil 963 defunciones.

Además, se registran 4 mil 58 casos confirmados activos y 10 mil 593 sospechosos.

Hay 2 mil 718 pacientes no intubados y 884 pacientes intubados; 16 mil 189 personas se han recuperado en hospitales.

Estas son las 20 colonias con más casos activos de covid-19 en la CDMX:

cmo