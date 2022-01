"Que sean libres de plagas y de pandemias" así bendicen a gallinas y perros

"Que San Antonio los bendiga, que sean libres de las plagas, de las pandemias que afectan a los animales", así comienza la misa en El Barrio de Santa María, perteneciente al municipio de Ocoyoacac, ahí, este lunes se festejó a San Antonio Abad, patrono de los animales, de los arrieros, de los sepultureros e incluso el protector de los pirotécnicos.

(Foto: Fernanda García)

Alguno fieles llegaron con sus imágenes para que el padre de la Capilla de San Antonio Abad las bendijera, otros más, decidieron careara con sus animales de compañía y hasta con sus gallinas. No sólo son fuente de cariño y protección, muchos de ellos son sustento de miles de familias.

(Foto: Fernanda García)

A mediodía comenzó la celebración religiosa a la que también llaga los arrieros a perder por protección.

"Que San Antonio bendiga a los animales, para que no nos hagan daño ningún animal que comamos y también los animales que no comemos pero que son muy útiles en la vida del ser humano como son los equinos, todos son importantes y así también no nos comemos las mariposas y qué belleza nos presentan", prosiguió el sacerdote.

(Foto: Fernanda García)

Aunque hace un año el festejo se vio opacado por la pandemia, pues la capilla no abrió sus puertas y los arrieros no salieron con sus cañas a encontrarse por las calles de esta comunidad, y también se quedaron guardados los perros, pollos y gallinas, este 2022 pese a la cuarta ola de la covid, decidieron vivir con fervor su fe.

"Sí nos estamos cuidando pero también tenemos que venir a agradecer porque ellos, nuestros animalejos no sólo nos cuidan también son fuente de trabajo, de dinero, en esta vida la pandemia nos enseñó que hay que agradecer", comentó Juan, quien portaba doble cubrebocas.

(Foto: Fernanda García)

Maura llegó con su gallina, aún no le da huevos y por eso la llevó a bendecir, para que pronto le sea fuente de sustento. Su compromiso, es cuidarla y sanarla si se enferma, ese es el de todos, darles condiciones dignas para que su relación con sus animales florezca y sea beneficiosa para ambas partes.

"Si nosotros los cuidamos, ellos nos dan".

(Foto: Fernanda García)

Aunque este año no hubo cientos de personas, lo que no querían era dejar pasar la fecha. San Antonio los bendice, los procura y los cuida pero, para no caer en riesgo, decidieron convocar a pocas familias. Mientras uno regalaban cañas, otros bendecían a sus animales y a sus imágenes. La fe se tiene que practicar y hoy en Ocoyoacac, no fue la excepción.

aemz