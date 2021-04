¿Qué sabemos del paro a distancia en FCPyS por la falta de pago a profesores?

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) atraviesa un momento tenso debido a la falta de pagos que han reportado los ayudantes de profesores.

El pasado miércoles, la comunidad de la facultad acordó un paro total en una asamblea estudiantil virtual ante lo ocurrido.

Este jueves, la FCPyS informó que desde el 18 de febrero ha dado seguimiento a estos casos y que el 25 de marzo se emitió el pago a quienes no habían recibido remuneración alguna.

"La administración ha mantenido, desde la detección de las irregularidades en el pago, una comunicación constante con todos y cada uno de los afectados", señaló en un boletín.

Además, informó que la próxima semana se realizarán talleres con los ayudantes de profesor para revisar cada caso y, de ser necesario, incorporarlos al expediente que será enviado a la Dirección General de Personal de la UNAM para su atención.

Esta no es la primera vez que acuerdan un paro en la facultad, pues ya habían detenido sus actividades por unos días desde finales del mes, ya que desde entonces han venido denunciando que los profesores adjuntos de la facultad no han recibido pagos en seis meses.

El 18 de marzo, los Ayudantes de Profesores Organizados de la FCPyS publicaron un pliego petitorio donde exigieron a las autoridades universitarias, entre otras cosas, el pago inmediato y completo a los ayudantes de profesores que no lo han recibido.

"Soy Manu y soy profesor adjunto en la UNAM. Esta semana se cumple medio año que no me paga. Hemos sido pacientes pero la dirección de la FCPyS no ha respondido las peticiones ni ha emitido comunicados. No les importamos", señaló José Manuel Ríos.

Soy Manu y soy profesor adjunto en la @UNAM_MX.

Sin embargo, esta facultad no es la única que atraviesa por un problema de falta de pagos a profesores titulares y ayudantes. A finales de marzo, al menos 20 facultades y escuelas de la UNAM se sumaron a un paro virtual en exigencia a esta problemática.

Ante esto, la UNAM reconoció en un comunicado los problemas por la falta de pago oportuno o completo a personal académico, también lamentó los inconvenientes y dijo que ya se enviarían los pagos con las aclaraciones pertinentes.

El 23 de marzo, informó que ha pagado en tiempo y forma a más del 98% de los 40 mil académicos que laboran en la institución, pero reconoció que ha tenido problemas con el salario de algunos profesores.

