¿Qué sabemos del comprobante de domicilio para vacunar a jóvenes en CDMX?

Contrario a lo que ha ocurrido con otros grupos de edad, los jóvenes de 18 a 29 años han sido quienes han abarrotado las filas para vacunarse contra la covid-19 en la Ciudad de México. Sin embargo, un fenómeno menos común también se ha presentado: mentir en su domicilio.

En este grupo de edad, debido a que muchos no son propietarios de una vivienda o son foráneos residentes, la credencial de elector no cuenta con el domicilio actualizado por lo que el Gobierno capitalino accedió a vacunar a aquellos que presenten un comprobante de domicilio o contrato de arrendamiento. Sin embargo, éste requerimiento ha sido aprovechado por otras personas que incluso no residen en la Ciudad de México, advirtió Eduardo Clark de la Agencia Digital capitalina.

"Nuestro conocimiento es que mucha gente se ha estado prestando comprobantes de domicilio y en algunos casos los descargan de internet", explicó.

Por ello, las autoridades capitalinas adelantaron que si estas conductas continúan replicándose, tendrán que tomarse medidas más restrictivas lo cual podría alargar los tiempos de espera.

"Por favor respeten el lugar de residencia, porque lo que nos puede llegar a pasar es que llegue un momento en que no tengamos vacunas para vacunar, porque se ha sobrepasado la demanda. Como saben, nos llega un corte de vacunas", exhortó Claudia Sheinbaum.

Mensaje a l@s jóvenes de 18 a 29 años: les pido que por favor nos ayuden a respetar su alcaldía de residencia para ir a vacunarse??.



Tod@s serán vacunad@s, pero es muy importante mantener el orden. Así evitamos largas filas y no sobrepasamos la demanda diaria de vacunas. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 30, 2021

VACUNACIÓN A JÓVENES DE 18 A 29

Las alcaldías Miguel Hidalgo y Benito Juárez, donde se aplica la vacuna Sputnik-V, fueron dos de las demarcaciones que rebasaron el número de personas a vacunar que se esperaban, mientras que en Iztacalco y Tlalpan donde se coloca Sinovac no hubo excedentes.













fmma