¿Qué sabemos de las nuevas ambulancias covid en CDMX?

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) donó diez ambulancias a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y serán operadas por el ERUM.

En conferencia de prensa, Juan Ferrer, director del Insabi, informó que estas ambulancias terrestres de urgencias básicas donadas serán destinadas al servicio de pacientes que requieren atención médica por covid-19.

"La instrucción del presidente López Obrador fue que nadie se quedará sin atención médica por covid-19. El ERUM ha sido un elemento importante en la atención médica. Mi reconocimiento a ellos por todo su esfuerzo en la pandemia. Nadie se ha quedado sin atención médica", aseguró.

En tanto, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum hizo un reconocimiento al ERUM por su entrega y dedicación durante la pandemia de covid-19 y agradeció al Insabi y a la Secretaría de Salud por las ambulancias entregadas.

Asimismo, aseguró que espera que se les entreguen más. "Por lo pronto servirán para la atención de covid, pero también nos permitirán que muchas otras más ambulancias se dirijan a las urgencias médicas que siempre hay en la Ciudad de México".

Mencionó que es necesario que se trabaje con coordinación y se acepte a los ciudadanos en los hospitales públicos sin importar la derechohabiencia.

También destacó que durante la pandemia han sido contratados más paramédicos, quienes continuarán laborando al finalizar la contingencia sanitaria.

El 5 de agosto, la Silla Rota dio a conocer que por la tercera ola de contagios de covid-19, la Cruz Roja Mexicana de la Ciudad de México casi quintuplicó entre junio y julio sus traslados de pacientes contagiados y cuadruplicó sus servicios, de acuerdo con el Coordinador Estatal de Socorros del área, Rubén Rodríguez Romero.

En junio, la Cruz Roja capitalina atendió 216 servicios covid y de estos, trasladó a 29 personas a hospitales. Pero en julio dio un salto cuantitativo, ya que se atendieron 747 llamados de pacientes contagiados, de los cuales se trasladó a 121. Aunque es algo parecido a lo ocurrido durante la segunda ola, a inicios de este año, lo que les preocupa es la velocidad con que se ha dado.

La mayoría de los pacientes de esta tercera ola son personas que ya pudieron vacunarse, pero declinaron hacerlo -en el caso de los mayores de 50 años- o que aún no les ha tocado ponérsela, de 20 a 39, agregó.

"Es curioso que aquellas personas de mayor rango de edad que presentan algún tipo de enfermedad grave y deben ir a un hospital, son personas que decidieron no vacunarse. Entonces de ahí viene la recomendación de que, entre todos, de manera social tenemos que vacunarnos", explicó sobre el primer grupo.

Respecto al segundo, se trata de personas que no han recibido ninguna dosis de la vacuna contra la covid o aun no tienen el esquema completo.

"El efecto de las vacunas no es inmediato y tienen tiempo entre dosis y dosis, entonces nos encontramos a gente que todavía no se pone la segunda para tener inmunidad completa o no había tenido acceso a las vacunas en el grupo etario de 30 a 40 años, que son los que tienen mayor preponderancia".

