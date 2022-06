¿Qué pasó con las becas para estudiantes en Edomex?, padres de familia protestan

Para reclamar que en diez meses no han sido otorgadas las becas del Programa Familias Fuertes por la Educación, a menos de un mes de que acabe el ciclo escolar, padres de familias provenientes en su mayoría del Valle de México se manifestaron en el municipio de Toluca.

Puntualizaron que son 224 millones de pesos los que no se han aplicado pese a que desde de noviembre se debieron entregar 800 pesos mensuales a un total de 28 mil beneficiarios.

"Tienen su dictamen de procedencia y no se les ha podido pagar lo equivalente a las becas de 10 meses que es desde noviembre a la fecha".

Destacaron que la beca de 800 pesos mensuales que se puede recibir hasta en 10 ocasiones podría ser la diferencia entre la deserción escolar o la continuación en el sistema escolarizado.

"Se han sumando de varios municipios, incluso del Valle de Toluca que están por las mismas situaciones, nos dicen que va a haber una mesa de diálogo pero no sabemos con quién".

Por lo anterior, y para aclarar dónde quedó el recurso que se comprometió a 28 mil familias, interpondrán una denuncia ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) en contra de quien resulte responsable.

"También vamos a ir a la Contraloría del Legislativo. Cada persona tiene un dictamen de procedencia que le salió favorable y queremos ver qué pasó, como tal no podemos asegurar qué hay un desvío de recursos, solamente ver qué pasó. En otras manifestaciones se ha mencionado que es problema del OSFEM pero ¿por qué si todavía no se ejecuta el recurso? ¿ya no hay recurso, hicieron mal las cuentas o que hicieron con él?".

Las becas fueron comprometidas por el gobernador Alfredo del Mazo en diciembre del año pasado para estudiantes de bajos recursos.

Hasta el momento las autoridades estatales no se han pronunciado respecto a la falta de pago del programa.









(SAB)