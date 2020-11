¿Qué pasará con el precio de la tortilla en el Edomex?

TOLUCA.-En el Valle de Toluca, con sus 52 municipios que lo conforman, no se incrementará el precio del kilogramo de la tortilla, el cual fluctúa actualmente entre los 12 y 16 pesos en la región, dependiendo la calidad del alimento.

Y es que a la fecha, los insumos para elaborar la tortilla no han subido para los tortilleros, pues la tonelada de maíz a precio de garantía es de seis mil 100 pesos, el litro de diesel, 18 pesos, en números cerrados, la gasolina, 16 pesos y el kilo de gas 10 pesos.

"Cuando el gas se dispara en su precio no hay nada que detenga un incremento de la tortilla, no hay nada que detenga el incremento al precio de la tortilla, porque cuando el gas sube, se convierte en el insumo más caro de todo el proceso de elaboración de la tortilla. Algunas gaseras para conservar sus clientes hacen sus propios ajustes y andan abajo de los 10 pesos y eso nos permite ser un poco más competitivos en el mercado", enfatizóNemesio Figueroa Rojas, presidente de la Gran Alianza de la Masa y la Tortilla en el Estado de México.

A inicios de semana, el Consejo Nacional de la Tortilla anunció que a partir del próximo diciembre aumentará el precio del kilo entre uno y dos pesos, con el argumento de que ha subido en el transcurso del año, la harina, los energéticos, el acero y el maíz.

Señaló Figueroa Rojas que en estos tiempos de pandemia, los productores de tortilla deben solidarizarse y ver la forma de cómo no mover los precios a la alza, "de lo que sea, así sea de un jitomate, de un chile, porque no hay condiciones, mucha gente está sin empleo, hay gente que llega a la tortillería y no completa para poder comprar lo que necesita".

Al referir que en el Valle de Toluca hay alrededor de 400 tortillerías dadas de alta en la asociación que representa, puntualizó que en Toluca hay de menos 250 tortillerías y en Metepec 150 aproximadamente.

Figueroa Rojas agregó que en municipios del Valle de México y zona oriente, el kilo de tortilla está por debajo del precio que se maneja en el Valle de Toluca, y ejemplificó a Nezahualcóyotl, donde por cuestiones políticas en algunas partes el kilo de tortilla ha estado hasta en siete pesos, por lo que estos tortilleros sí podrían aumentar en uno o dos pesos el kilo, pero no podrán ir más allá de los 15 o 16 pesos.

"Por ejemplo, en Villa Nicolás Romero, el kilo andaba abajo de los 10 pesos, pero andaban ahí cuestiones políticas, en Nezahualcóyotl no se diga, andaba en menos de siete pesos".

Lo que hay que tomar mucho en cuenta, comentó el líder de los tortilleros, es ver la calidad del alimento de primera necesidad, pues muchos productores ocupan maíz para alimentar animales y no maíz para consumo humano.





(Sharira Abundez)