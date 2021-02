¿Qué pasará con el logo de la CDMX?

La identidad de la Ciudad de México está por cambiar luego que se anunciara la lista de los diseños finalistas para el logo que tendrá la capital durante la gestión de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, a diferencia de los cambios anteriores, el logo actual de CDMX es marca registrada.

Por ello en La Silla Rota te explicamos qué pasará con el logo CDMX:

En septiembre, la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum anunció que se publicaría una convocatoria para que tanto diseñadores, publicistas, artistas visuales y plásticos presentaran una propuesta para la nueva imagen de la capital, la cual será premiada con 150 mil pesos.

En dicho anuncio Sheinbaum explicó que el logo CDMX desaparecería como la imagen institucional, es decir, ya no se usará en ninguna dependencia del Gobierno capitalino pero que no estaba decidido si permanecería como marca turística.

A poco más de un mes después de que fuera publicada la convocatoria, estos 20 diseños son los finalistas:

La marca turística

En marzo de 2014, el Gobierno de la Ciudad de México pagó 2 mil 671.86 pesos al Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual para registrar por 10 años la marca turística “CDMX”, la cual en un lapso logró posicionarse como una marca reconocida a nivel internacional.

La posición de la marca “CDMX” no se logró gratuitamente, pues de acuerdo con el registro de distintos medios, con la presentación de un avión de Aeroméxico, globos aerostáticos y diversos performances que costaron alrededor de 400 millones de pesos.

Alguno de los pagos que hizo el Gobierno de la Ciudad de México, fue el de 10 millones de pesos a la productora "Legendary Pictures" para que promocionara la marca CDMX dentro de la película "Godzilla, The King Of The Monsters", la cual será estrenada en 2019.

Esta marca, que costó millones al Gobierno capitalino, podría desaparecer pues según dijo Sheinbaum en septiembre, “están valorando si se abre un concurso para su modificación sobre el mismo diseño o hay cambios”.

Sin embargo, mientras que se conoce un poco de lo que el Gobierno capitalino gastó para esta marca, son desconocidos los ingresos percibidos por la marca pues para hacer uso de ésta, debe presentarse una solicitud ante el Fondo Mixto de Promoción Turística y realizar un pago determinado por el Comité de Dictaminación que varía dependiendo del tipo de solicitud.

Los logos de la Ciudad de México a través del tiempo

De acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica del Distrito Federal en el 2009, este era el escudo de armas de la entidad:

Sin embargo, durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno de 2000 a 2006, este fue el logo de identidad:

Posteriormente, en la gestión de Marcelo Ebrard de 2006 a 2012, hubo un nuevo diseño que suplió el escudo de armas del Distrito Federal:

Al iniciar su gestión, el 5 de diciembre de 2012, Miguel Ángel Mancera presentó el nuevo logo institucional que supliría el de Marcelo Ebrard:

Sin embargo, a diferencia del resto de los mandatarios, dos años después en 2014 se presentó la marca registrada CDMX:

