¿Qué pasa con el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de CDMX?

Al interior del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTG-CDMX) se han suscitado una serie de tensiones derivadas de la autoproclamación de Hugo Alonso Ortiz como secretario general.

El pasado 23 de diciembre, 5 mil agremiados del sindicato dieron a conocer que desconocerían a quien resultara ganador de la elección para dirigente de esa asociación, que se realizaría en enero.

Acusaron que el actual dirigente, Héctor Castelán Moreno, quien es cercano al senador y ex jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, buscaba "imponer" a Hugo Alonso Ortiz, secretario de la sección 1, al frente del sindicato para 2020-2024.

Aseguraron que no había condiciones para un proceso electoral ya que el proceso no fue registrado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, además que no se conocía cuántas personas podrían participar.

El 9 de enero, Hugo Alonso Ortiz obtuvo 27 mil 284 votos y se autoproclamó como nuevo dirigente del SUTG-CDMX, pues el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y el Poder Judicial había dejado en claro que desconocería estas elecciones.

En dichos comicios habría participado sólo el 29 por ciento de los trabajadores agremiados, es decir, 31 mil 576 de 105 mil 714.

Previamente, el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), Plácido Morales Vázquez aseguró que, de llevarse a cabo la elección, se anularía.

Asimismo, afirmó que quienes participen en ella son parte de un delito federal, de forma que podrían alcanzar penas en prisión de tres a nueve años.

El 14 de enero, Alonso Ortiz tomó las instalaciones del SUTG-CDMX, ubicadas en la calle de Antonio Caso 48, en la colonia Tabacalera, para "tomar posesión de ellas".

El "nuevo" dirigente señaló que el proceso de elección fue legal y no "espurio"; y amagó con movilizar a los más de 30 mil empleados que participaron en su elección para informar al presidente Andrés Manuel López Obrador que el de la CDMX es el primer sindicato en renovar su dirigencia conforme lo establece la ley laboral.

El 15 de enero, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que será el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje quien ratifique al nuevo líder del sindicato.

Explicó que la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) nombró a una figura llamada "Directorio" para que quede al frente del sindicato y convoque a nuevas elecciones, lo que fue avalado por el Tribunal Federal.

Asimismo, agregó que se determinó que las cuotas correspondientes al líder sindical se darán a los líderes de sección y no al autoproclamado secretario general, Hugo Alfredo Alonso Ortiz.

