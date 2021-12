"Que pague el que le hizo daño a mi hija"; declaran culpable a feminicida en Edomex

Nezahualcóyotl.- El único detenido por el feminicidio de Diana Velázquez Florencio, ocurrido en el municipio de Chimalhuacán en 2017, fue declarado culpable este miércoles por un juez del Estado de México.

La resolución se dio a casi 5 años de que los familiares de la joven emprendieran una lucha para exigir castigo a los responsables, quienes le arrebataron la vida en julio de 2017.

De acuerdo con las investigaciones, Diana salió de su casa para hacer una llamada telefónica, pero en algún momento fue interceptada por dos sujetos a bordo de un mototaxi que la privaron de la vida.

Tras varios años de protestas en la entidad, los deudos lograron una reunión con la entonces Secretaría de Gobernación, Olga Sanchez Cordero, y solo así lograron la captura de uno de los presuntos responsables.

"Hoy escuche las palabras que tiene años buscando, en donde años he deseado escuchar".

"Que pague el que le hizo tanto daño a mi hija porque yo nunca lo voy a perdonar, nuca va haber perdón para él", dijo Lidia Florencio, mamá de Diana, al salir de la audiciencia.

La dieron por "hombre"

El cuerpo de Diana fue localizado por sus familiares en el Servicio Médico Forense donde las autoridades de manera preliminar lo "confundieron" como un hombre y no lo reportaron como feminicidio.

"Pensaron que no íbamos a quedar como si no nos hubieran arrebatado nada. Pensaron que Diana no valía nada cuando me la dejaron tirada en la calle, pero no, Diana tiene demasiado valor que es todo lo que nos ha dado fuerzas para seguir", agregó su mamá.

De acuerdo con sus familiares, en la audiencia realizada en los juzgados penales Neza-Bordo, el impartidor de justicia aceptó que hay pruebas suficientes para determinar la participación del detenido en el feminicidio de la joven.

Las diligencias había pospuesto el día de ayer, y aunque se esperaba que el juez dictará una condena en contra del detenido hoy, ésta será dictada para el próximo 14 de enero.

Durante la audiciencia, colectivos feministas realizaron una manifestación frente a los juzgados penales Neza-Bordo, en Nezahualcóyotl, para exigir la máxima condena al presunto responsable.

aemz