"Que nos lo devuelvan"; piden ayuda para hallar a Jhon, desaparecido en Edomex

El 17 de enero de este año, Jhon Adán Torres salió de su casa, ubicada en la comunidad de Santiago Tilapa, en el municipio mexiquense de Santiago Tianguistenco, para ir al cibercafé de su hermana, a pocas cuadras de distancia. Su madre le encargó que comprara una sopa para completar lo que comerían, eran apenas las 13:30 horas. El joven de 17 años de edad no ha vuelto desde entonces.

(Foto: Fernanda García)

Su mamá, Juana Peña, comenzó a buscarlo en las calles del pueblo, pero no obtuvo respuesta. La familia se sostiene de una tintorería que han descuidado debido a que su tiempo lo consume rezando y buscando en los lugares donde podrían darle una respuesta.

(Foto: Fernanda García)

Ya no sólo pasea por las calles de Santiago Tilapa, también corre a las instalaciones del Servicio Médico Forense cuando el cuerpo de un hombre es encontrado por la zona.

"Fuimos a preguntar con sus amigos y no lo encontramos, el teléfono estaba muerto, no contestaba. Me dijeron que no me preocupara, que seguro se había quedado sin pila, mis otros hijos me dijeron que no tardaba, que de chamacos son muy traviesos pero nunca llegó. Lo que nos preocupa es que nunca salía así, él salió pero con permiso y decía la hora en la que llegaba o íbamos por él".

Doña Juana pasa los días viendo las cámaras de seguridad de su negocio para ver si encuentra algún detalle que haya pasado por alto, pues lo primero que hace al levantarse es buscar a Jhon.

(Foto: Fernanda García)

"Yo ya estaba acostumbrada a él, mi hijo en todo momento estaba conmigo y si se salía me pedía permiso, si se hacía de noche, llamaba a su hermano para que lo recogiera. Estamos sorprendidos, era muy tranquilo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No tenía problemas, él estaba estudiando en el Conalep en 5º semestre, nosotros nunca hemos tenido problemas con nadie".

Aunque se han organizado búsquedas por parte de sus familiares, vecinos y amigos, no han encontrado pistas de él. Incluso se han acercado al Servicio Médico Forense, pero no han tenido suerte. Su hermana Paola denuncia que jóvenes de la misma edad han desaparecido en la zona, lo que ha aumentado la angustia que viven, y temen que Jhon no regrese.

"Desafortunadamente es algo que ha ocurrido no nada más a nosotros, sino a muchísimos jovencitos, todos de la misma edad, por eso mucha gente se unió a nosotros, se hicieron búsquedas, desafortunada o afortunadamente sin ningún resultado, no tuvimos nada, hemos ido a varios lugares, nos han mencionado de hallazgos de cuerpos, hemos ido a reconocerlos, pero no, no eran él. Los primeros que fuimos a reconocer fueron unas personas que vinieron a dejar aquí en La Loma..., ya no sabemos en qué punto estamos, seguimos sin indicios, sin nada", comentó la joven.

(Foto: Fernanda García)

Con la voz desgarrada por el llanto, doña Juana está entre la angustia, la culpa y la desesperación, por lo que pidió el apoyo de los mexiquenses para poder dar con su hijo.

"Que nos ayuden a encontrar a mi hijo porque aparte son muchos riesgos que no nada más nosotros los corremos, sino que toda la población, que nos ayuden a encontrarlo y si alguna persona lo tiene, si alguna persona lo tiene por ahí, que nos lo devuelvan porque nosotros estamos sufriendo muchísimo, nosotros estamos sufriendo mucho, mis hijos, no hemos trabajado, nuestro trabajo bajó muchísimo porque lo que queremos es encontrarlo, que se tienten el corazón".

Hasta el corte de febrero, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió 600 fichas de personas desaparecidas, de las cuales 263 fueron localizadas, 16 de ellas sin vida.

Durante dicho periodo, la FGJEM activó los mecanismos de búsqueda de personas 594 veces, de las cuales 52% fueron varones y 48% mujeres.

aemz