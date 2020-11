¿Qué funcionarios de Edomex se han contagiado de covid-19?

TOLUCA.-En los casi nueves meses de pandemia, en el gabinete de trabajo del gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, se han infectado y salido adelante de la enfermedad cinco funcionarios de primer nivel, el caso más reciente de la semana pasada fue el del Secretario General de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, mientras que en la Cámara de diputados del Estado de México, se contabilizan a la fecha cuatro eventos epidemiológicos, siendo el más reciente el del propio presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en la 60 legislatura, Maurilio Hernández González.

Tanto el Secretario General de gobierno, como el presidente de la Jucopo, se vieron, se saludaron y se sacaron la fotografía en la Cámara de diputados local en el transcurso de las comparecencias de los secretarios que integran el gabinete de trabajo de Del Mazo Maza, glosa a la que se sumó el Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez.

Les comparto que he resultado positivo a la prueba de COVID-19. Me encuentro bien, en tratamiento, recuperándome y trabajando desde casa. Bajo el liderazgo del Gobernador @alfredodelmazo todo el equipo de @SaludEdomex seguiremos trabajando por los mexiquenses. — Dr. Gabriel O´Shea (@Gabriel_OShea) June 11, 2020

El primero en contraer el mal fue el subsecretario de gobierno, Elías Rescala Jiménez, posteriormente, el Secretario de Salud del Estado de México, Gabriel O´shea Cuevas, también se enfermó, le siguió el ex Secretario general de gobierno, Alejandro Ozuna Rivero, luego, el Secretario de Desarrollo Económico, Enrique Jacob Rocha, quien por cierto, ya no acudió a comparecer ante los diputados mexiquenses, pues estaba en plena recuperación de la covid-19 y el sábado reciente, Nemer Álvarez, informó en sus redes sociales que había contraído el mal.

En el caso de Jacob Rocha, indicó, una vez que fue dado de alta, que, "afortunadamente fui bendecido por un covid ligero, lo que he escuchado y lo que uno sabe por testimonios de amigos, es que uno no sabe que puede esperar, entonces, cuando te dan positivo, pues si te pasan por la mente muchos testimonios de amigos que no la han pasado muy bien y te preocupas, pero afortunadamente todo salió muy bien y ya andamos por aquí circulando", manifestó el funcionario al pasear por calles céntricas de la ciudad de Toluca.

En lo que corresponde a la Cámara de diputados del Estado de México, la primera en contagiarse de la pandemia fue la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Azucena Cisneros Coss, posteriormente Omar Ortega Álvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), le siguió Luis Antonio Guadarrama Sánchez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) y, al igual que Nemer Álvarez, la semana pasada el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Maurilio Hernández González, dio positivo a covid-19.

E invitando a todas y todos mis compañer@s Diputad@s y Personal de la @Legismex a extremar las precauciones.



Les mando un afectuoso saludo. — Maurilio Hernández (@ProfeMaurilioHG) November 8, 2020

En este sentido, la 60 legislatura acordó desde hace semanas, reducir al 50 por ciento la asistencia de diputados y el otro restante 50 por ciento realiza sus trabajos legislativos desde sus oficinas vía Internet.

PRESIDENTES MUNICIPALES INFECTADOS

Entre marzo y octubre, los presidentes municipales que han dado positivo a la pandemia son: Valentín Martínez Castillo, de Ozumba; Gerardo Nava Sánchez, de Zinacantepec; Ricardo Núñez Ayala, de Cuautitlán Izcalli; Jesús Herrera Xicohténcatl, de Papalotla; Emma Colín Guadarrama, de Amanalco de Becerra; Rigoberto Cortés Melgoza, de Acolman; Jaime Heredia Ángeles, de Teotihuacán; Armando Navarrete, de Villa Nicolás Romero y Alejandro Tenorio Esquivel, de San Felipe del Progreso.

ALCALDES MUERTOS

El 8 de junio, en el hospital de Zumpango, perdió la vida Sergio Anguiano Meléndez, presidente municipal de Coyotepec y el 30 de agosto, en un hospital del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), en Ecatepec, murió Tomás Primo Negrete Chavarría, alcalde priista de Tonanitla.





(Sharira Abundez)