¡Qué frío en CDMX y Edomex! Sigue estos consejos y evita accidentes

Se acerca la temporada de invierno y desde hace unos días, en la Ciudad de México y Estado de México, las bajas temperaturas, las masas de aire frío, las heladas empezaron a estar presentes.

Con la llegada de la temporada invernal, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población estar informada y tomar decisiones preventivas.

(Foto: Cuartoscuro)

Ante las posibles llegadas de un frente frío y su masa de aire pueden generar lluvias, granizo, descenso brusco de temperatura, bajas temperaturas, heladas, nevadas, vientos fuertes, viento del norte, así como tormentas invernales, el SMN emitió una serie de recomendaciones:

? Abrigarse con ropa gruesa y cubrir boca en caso de salir de un lugar caliente

? Incluir en las comidas frutas y verduras de temporada ricos en vitamina A y C, así como incluir alimentos ricos en calorías como chocolate y pan

? Vacunarse contra la influenza estacional; así como aplicarse la vacuna antineumococo en adultos mayores y a niños menores de un año de edad

(Foto: Cuartoscuro)

EVITA INTOXICACIONES

Algunas personas para mitigar el frío en sus hogares, utilizan chimeneas, estufas, braceros, hornos, fogatas, etc., en estos casos se debe tener en cuenta que generan Monóxido de Carbono, siendo una sustancia tóxica que puede causar una intoxicación, malestar y hasta la muerte, para evitar intoxicaciones se recomienda:

? Mantener ventiladas las habitaciones

? Revisar que las instalaciones de gas estén bien cerradas y sin fugas de gas

? En caso de tener chimenea, dar servicio a la cochera

? No prender braseros dentro de las habitaciones

? En sospecha de fuga de gas llamar a los bomberos

? Tener una ventilación adecuada (no directa) cuando se use chimeneas, calentadores y hornillos; no olvidarse de apagarlos antes de dormir

? No encender fogatas ni anafres dentro de lugares cerrados

Si alguna persona sufre intoxicación se deberá llevar a un lugar con aire fresco y/o llevarlo a la Unidad de Salud más cercana.

¿QUÉ HACER ANTE DESCARGAS ELÉCTRICAS?

El tradicional árbol de Navidad y el adorno de las casas con los juegos de luces, llegan a tener una saturación de enchufes que podrían provocar una sobrecarga de electricidad e iniciar un incendio. Para evitarlo, se recomienda:

? Desconectar las luces de los arbolitos y demás adornos navideños por la noche

? No dejar las luces encendidas cuando no se esté en casa

? Contar con un extintor a la vista

? Distribuir la carga adicional que genera la carga de diferentes tomacorrientes por las luces decorativas.

? Procurar que todas las extensiones eléctricas incluyan pequeños fusibles de protección.

(Foto: Cuartoscuro)

CUIDA A TUS MASCOTAS

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil comparte algunas recomendaciones sobre cómo cuidar a las mascotas del frío del invierno.

En temporada de #frío, ¡protege de enfermedades respiratorias a tus animales de compañía! ??????????#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/LC6vyP2bn3 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 4, 2021

La alimentación e hidratación es igual de importante que en los seres humanos es por eso que se recomienda revisar que las mascotas tengan acceso fácilmente a su comida y agua.

Los animales de compañía cambian su comportamiento en temporada de frío, por ello en caso de notar si tu mascota hace menos actividad física, no come o bebe agua, deberás llevarlo a un chequeo con el veterinario.

(Foto: Cuartoscuro)

Se debe revisar que las mascotas tengan las condiciones necesarias para mantener su temperatura corporal. Durante la época de frío es recomendable reducir los baños lo más mínimo posible.

Las salidas a la intemperie es poco recomendable, no obstante, realizar actividad física dentro de casa y permitir que las mascotas tengan a la mano elementos para distraerse es una mejor opción.

CÓMO CUIDAR A LOS ADULTOS MAYORES

Ante la temporada de frío, es importante cuidar a las personas mayores para prevenir enfermedades o complicaciones, como por ejemplo:

? Utilizar mantas

? Usar calcetines, calentadores y zapatos para invierno

? Vestir pijamas gruesas y ropa interior larga

? Cerrar puertas y ventanas para concentrar el calor

(Foto: Cuartoscuro)

