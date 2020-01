¿Qué es lo que exigen familiares de reclusos?

Familiares de reos de 19 centros penitenciarios protestaron este lunes para exigir a las autoridades que se les dé un trato digno a los reclusos.

Con mantas y pancartas, los inconformes se dieron cita frente a Palacio Nacional y acusaron de una violación a sus derechos humanos.

"No se les está proporcionando lo necesario. Voy a lo básico que son: medicinas, ropa y atención médica. No les permiten ver a sus familiares. No les permiten hablar con sus abogados. Hay traslados sin que se les dé algún aviso. Es una total violación a sus derechos humanos", dijo para Excélsior Jacobo León Silva, representante de familiares del Centro Federal de Readaptación Social (Cereso) El Altiplano.

Asimismo, otro grupo se manifestó en la avenida Marina Nacional y el Circuito Interior donde realizaron bloqueos a la circulación.

Los manifestantes exigieron a las autoridades que les proporcionen mayor atención a los derechos humanos dentro de los reclusorios y que cedan una adecuada defensa a los internos.

