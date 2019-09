¿Qué empresa se encargará de construir Línea 2 del Cablebús?

La empresa Leitner de origen franco- italiana será la encargada de la construcción de la Línea 2 del Cablebús, la cual recorrerá desde Metro Constitución de 1917 a Santa Martha Acatitla en la alcaldía Iztapalapa.

La Línea 2 contará con siete estaciones a lo largo de 10.6 kilómetros que se recorrerán en 31.3 minutos. Además de que habrá dos subsistemas dentro del troncal.

Se espera que las obras de este transporte público comiencen el próximo mes de noviembre y terminen alrededor del segundo semestre del año 2020.

Por otro lado, el contrato es por el importe de 3 mil 168 millones 154 mil 204 pesos, la empresa Leitner tiene 43 proyectos en distintas partes del mundo, en las que tiene la característica también de que cuando menos 10 de esos proyectos están en un entorno urbano.

Una vez que la línea 2 del Cablebús sea inaugurada, su horario de operación será de 05:00 a 24:00 horas. Tendrá conexión con las estaciones del metro, Constitución de 1917, de la Línea 8, y Santa Martha, de la Línea A.

El resultado de la línea 2 va a ser un mensaje muy poderoso de transparencia; y como no podía ser de otra forma, demuestra que no hay ningún tipo de favoritismos o preferencias en cualquier proceso, no es porque una empresa había ganado la línea 1 que necesariamente ganaría la línea 2. Acá lo que ha prevalecido es el cumplimiento de las especificaciones técnicas y el menor precio", señaló Fernando Cotrim, representante de la UNOPS en México.

Por otro lado, la construcción de la Línea 1 que recorrerá de la estación Cuautepec a Indios Verdes en la alcaldía Gustavo A. Madero iniciarán las obras formalmente este 12 de septiembre.

Después de diversos estudios, hoy iniciaron formalmente las obras del #Cablebús, que irá de Cuautepec a Indios Verdes, en @TuAlcaldiaGAM. pic.twitter.com/9yf9BJYt5N — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 12, 2019

vmff