¿Qué empresa realizará el peritaje externo tras accidente en la Línea 12?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su Administración tiene contemplado un peritaje externo de la empresa internacional DNV GL para que determine las causas del accidente en la Línea 12 del Metro, que hasta el momento ha dejado a 24 muertos y 79 personas hospitalizadas.

En conferencia de prensa a las 12 horas, informó que DNV GL, la empresa noruega que realizará este peritaje experto fue elegida por no tener nada que ver con la Línea 12.

Asimismo, señaló que próximamente se informará de cuánto costará el peritaje al erario.

Anteriormente, explicó que este peritaje será externo al que ya realiza desde anoche la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ).

"Creo que no debemos especular y por eso hay un peritaje de FGJ y se solicitará un peritaje externo", dijo. "Si hubiera habido algún hundimiento, alguna cosa, se reporta, pero creo que responsablemente hay que llegar a saber las causas y por eso estos peritajes".

"Creo que no debemos especular y por eso hay un peritaje de FGJ y se solicitará un peritaje externo", comentó Claudia Sheinbaum sobre el accidente en la Línea 12 del Metro.

Sheinbaum aseguró que se llegarán hasta las últimas consecuencias para conocer la verdad detrás del accidente.

"Creo que estamos de acuerdo en llegar a las últimas consecuencias para que se sepa la verdad y las causas de este accidente", dijo Sheinbaum en la conferencia matutina presidida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La mandataria aseguró que este lunes a las 22:22 horas, en la Línea 12 del Metro, entre las estaciones Olivo y Tezonco, ocurrió este incidente donde cayó una de las trabes del elevado. Indicó que al momento arribaron autoridades de su Gobierno.

Mencionó que hay 24 muertos y 79 personas hospitalizadas, de las cuales 2 fallecieron, y que 5 personas no han podido ser identificadas.

La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum informó que lamentablemente hasta el momento hay 79 personas hospitalizadas, cinco de ellas aún no se han identificado, 23 los fallecidos tras el accidente en la Línea 12.

Exhortó a los ciudadanos que crean que alguno de sus familiares pudiera haber estado en el momento del accidente viajando en el Metro, que llamen a Locatel, donde hay información de dónde pudieran estar sus familiares heridos.

"Se va a dar todo el apoyo a las víctimas. Nuestra solidaridad a todos los familiares que perdieron a una persona, a todas las personas con una persona en el hospital. Los vamos a estar atendiendo y (vamos a dar) todo el apoyo que se requiera", aseguró.

DICTAMINARÁN TODOS LOS TRAMOS ELEVADOS DE LA L-12

El Gobierno capitalino detalló que se realizará trabajo de dictaminación en todos los tramos de la parte elevada de la Línea 12 tras el siniestro.

"Con el propósito de garantizar el servicio y la seguridad en la estructura de este medio de transporte, además, se tiene contemplado un peritaje externo de la empresa internacional DNV GL para llevar a cabo las investigaciones relacionadas con el incidente en la estación Olivos", detalló el Gobierno capitalino.

Según señaló Jesús Esteva Medina, secretario de Obras y Servicios (SOBSE), se realizarán pruebas de control de calidad, de laboratorio, de la calidad de los materiales de soldadura, concreto y acero en todos los tramos.

Asimismo, brigadas de topógrafos tomarán mediciones de los desplomos, flexiones, asentamientos, diferenciales y desplazamientos, en caso de existir; los informes de las inspecciones se tendrán de manera parcial y preliminar a partir del próximo viernes.

Por su parte, Claudia Sheinbaum hizo énfasis en revisar estructuralmente el tramo del Viaducto Elevado para garantizar la seguridad en el servicio.

AMLO ENVÍA PÉSAME A FAMILIARES

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el accidente del Metro es lamentable y es "una triste noticia", al tiempo que envió su pésame a los familiares y amigos de las víctimas.

"Es una triste noticia, enviamos nuestro pésame a los familiares de las víctimas de este accidente y la postura del gobierno de la ciudad la respalda el gobierno federal acerca de lo que procede en este lamentable caso", señaló.

Afirmó que diario se darán reportes sobre los avances de las investigaciones del accidente.

"Va a informarse con más datos, con más detalles y no se va a ocultar absolutamente nada, el pueblo de México tiene que conocer toda la verdad, no se les va a ocultar nada, porque se tiene que actuar con responsabilidad, como siempre como lo hemos hecho en el gobierno, no se ocultan las cosas se habla con la verdad", dijo.

López Obrador respaldó las acciones de Sheinbaum tras el accidente del Metro y aseguró que se hará una investigación a fondo sobre lo sucedido "sin miramientos de ninguna índole, buscando conocer la verdad, qué fue realmente lo que sucedió".

Detalló que la investigación se realizará entre la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del gobierno de la Ciudad, junto a expertos independientes internacionales y por ello se asignarán las responsabilidades correspondientes.

"No podemos, como lo mencionó Claudia, caer en el terreno de la especulación y mucho menos el de culpar sin tener pruebas de los posibles responsables. Vamos a que se haga la investigación pronto, porque eso también es importante y se va a informar a los ciudadanos", apuntó.

EL QUE NADA DEBE NADA TEME: EBRARD

El canciller Marcelo Ebrard manifestó que la caída del tren de la Línea 12 es el peor accidente que se ha tenido en el transporte de la Ciudad de México y afirmó que comparte la indignación de este suceso.

Destacó que también estará en todo momento a disposición de las autoridades que determinen quiénes tuvieron responsabilidad en el desplome de la Línea 12.

"En primer lugar es el más terrible accidente que hayamos tenido en el sistema, lo primero que hay que hacer es solidarizarse con las víctimas es un día triste para la Ciudad de México, lo segundo decir mucho se podría comentar pero déjenme ir a la esencia, yo comparto la indignación que hay, celebro la posición que tiene la jefa de Gobierno que es esclarecer qué ocurrió", lanzó.

Ebrard agregó que quien actúa con integridad no debe tener temor a nada, pero reiteró que está a disposición de lo que determinen las autoridades correspondientes.

Señaló que "esta obra fue entregada de conformidad al gobierno entrante en julio de 2013. Después de una revisión de siete meses, en julio de 2013 entrega definitiva, además de eso decirte que el que actúa con integridad no debe tener temor a nada, el que nada debe nada teme, pero yo estoy sujeto como todos pero más como alto funcionario y como quien promovió la línea estoy a lo que determinen las autoridades".

Marcelo Ebrard señala que lo sucedido ayer en el Metro "es el más terrible accidente que hayamos tenido en el Metro y lo primero que hay que hacer es solidarizarse con las víctimas. Es un día muy triste"





ARREMETE AMLO DE NUEVO CONTRA MEDIOS Y PERIODISTAS





El presidente López Obrador aseguró que los medios de comunicación en México pasan por un "momento de oscuridad". Destacó que hoy en día existe la lamentable, injusta, tendenciosa, golpeadora y defensora de grupos corruptos, aunque dijo que con honrosas excepciones.

En conferencia mañanera, dijo los cuestionamientos a su gobierno son "algo rutinario. Yo lamento que los medios de información en el país estén tan obcecados en atacar al gobierno que represento, desde el tiempo del presidente Madero no se tenía una prensa así, tan tendenciosa, golpeadora, defensora de grupos corruptos, una prensa que se dedica a mentir constantemente, con honrosas excepciones para no generalizar".

"Pero son muy pocas las excepciones, la regla es que tenemos la prensa más lamentable en mucho tiempo. La prensa más injusta, la más distante, la más lejana al pueblo y la más cercana a los grupos de poder conservador, es un tiempo de oscuridad para los medios de información", lanzó.

Luego de una opinión del analista Luis Estrada que le contó cuántas veces dice "pueblo" el presidente, López Obrador respondió sin mencionar su nombre: "cómo no voy a repetir pueblo, lo voy a estar repite y repite, ¿Qué quiere? ¿Que yo repita oligarquía, oligarquía, oligarquía o neoliberalismo, neoliberalismo? Pues tengo que estar repitiendo pueblo porque es el soberano, el pueblo, pero miren, el papel de esta prensa facciosa".

"Ya es algo rutinario, lamento que los medios de comunicación están tan obcecados de atacar al gobierno que represento. Desde el tiempo de Madero no se tenía una prensa así, tan tendenciosa y golpeadora" asegura el presidente López Obrador.

Finalmente, exhibió en la pantalla de la mañanera un artículo del periodista Raymundo Riva Palacio.

"Un periodista de estos llenos de coraje y el servicio de los grupos de poder económico, porque fue hasta el director de Notimex en el gobierno de Salinas, todavía no se liberaba al señor Palma y ya lo daba por hecho. O sea, como que se trataba de una campaña que nos querían aplicar", lanzó.

El mandatario mexicano destacó que Riva Palacio es "famosísimo" como otros periodistas entre los que mencionó a Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga y Carlos Loret de Mola.

Al respecto, Riva Palacio respondió que López Obrador mintió al referirse sobre él.

"El país se le cae a pedazos y le molesta lo que escribí. El fondo del texto, reconocido por él, es lo importante: deja hacer lo que quieran a los cárteles de las drogas. Punto", lanzó el periodista.

El presidente López Obrador se refirió a mí en la mañanera. Cómo siempre, con mentiras. El país se le cae a pedazos y le molesta lo que escribí. El fondo del texto, reconocido por él, es lo importante: deja hacer lo que quieran a los cárteles de las drogas. Punto. — Raymundo RivaPalacio





