Qué debes saber sobre las tarjetas de gratuidad en Semovi

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) dio a conocer los lineamientos bajo los cuales operarán las Tarjetas de Gratuidad en el sistema de Movilidad Integrada en la Ciudad de México.

De acuerdo con la Gaceta Oficial, las tarjetas servirán como apoyo a las personas con discapacidad con el objetivo de promover su desarrollo, autonomía y su derecho a la libre movilidad e inclusión social.

Tendrá una vigencia de 5 años, contados a partir de la fecha de su entrega al beneficiario y sólo podrá ser repuesta en tres ocasiones como máximo.

Con esta tarjeta se podrá acceder al Sistema de Transporte Colectivo(STC), el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE), el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México (METROBÚS), la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP) y el Sistema de Transporte Público Cablebús (CABLEBÚS).

Dichos lineamientos tienen como fin establecer los términos y condiciones de uso que garanticen su eficiente implementación a fin de que sus beneficiarios puedan acceder gratuitamente y sin depender de terceros a los servicios de transporte público que cuenten con validadores en torniquetes, como son las estaciones del Metro, STE, Metrobús, RTP y Cablebús.

Por otra parte, el acceso a personas adultas mayores continuará otorgándose al presentar la identificación conducente.

Asimismo, en los próximos días, se publicará el trámite para que las personas interesadas puedan comenzar a realizar su solicitud correspondiente.

Gaceta Oficial 25-08-2020. @LaSEMOVI: lineamientos para el uso de tarjetas de gratuidad en el sistema integrado de transporte público; nota aclaratoria a lineamientos de Mercomuna @IztacalcoAl. https://t.co/O292cIKB6a pic.twitter.com/JMbThagahc — ConsejeríaCDMX (@CDMXConsejeria) August 25, 2020

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

El uso de la Tarjeta de Gratuidad se encontrará sujeto a las siguientes obligaciones, además de las estipuladas en la Carta Compromiso de los usuarios:

1) Presentar la Tarjeta de Gratuidad físicamente en los validadores en torniquetes, garitas y buses para hacer efectivo el ingreso gratuito a los sistemas de transporte que integran el SITP.

2) En caso de que el personal de vigilancia y supervisión de cualquiera de los Organismos del SITP solicite y/o requiera hacer alguna verificación de identidad con respecto a la fotografía impresa, el beneficiario deberá mostrar su Tarjeta de Gratuidad y comprobar su identidad.

3) Hacer buen uso de la Tarjeta de Gratuidad, por lo que no podrá transmitir a un tercero bajo supuesto alguno el beneficio concedido por la Tarjeta de Gratuidad.

4) Realizar previo al término de la vigencia de la Tarjeta de Gratuidad, el trámite de renovación ante la Autoridad Responsable, según corresponda.

5) Reportar, en caso de extravío o robo de la Tarjeta de Gratuidad, a la autoridad responsable de la misma para su bloqueo o cancelación inmediata.

6) En caso de requerir la reposición de la Tarjeta de Gratuidad por robo o extravío, el Beneficiario deberá solicitarla a través de los mecanismos vigentes para el otorgamiento de la Gratuidad.

RESTRICCIONES.

El uso de la Tarjeta de Gratuidad a que se refieren los presentes lineamientos tiene las siguientes restricciones, así como aquellas que determine el Decreto o ley que otorgue la Gratuidad:

1) La Tarjeta de Gratuidad es personal e intransferible.

2) Para el caso de las personas Contralorías Ciudadanas, en caso de no presentar la Tarjeta de Gratuidad o ésta no se encuentre vigente, no se le permitirá el ingreso gratuito al servicio de transporte público, debiendo en tal caso realizar el pago correspondiente como usuario general.

Tratándose de los Beneficiarios con discapacidad permanente que no presenten la Tarjeta de Gratuidad, o bien la discapacidad permanente no resulte evidente, deberán solicitar el acceso gratuito a los servicios de transporte público acreditando que le aplica el beneficio a través de los demás medios autorizados para tal efecto.

3) Los Beneficiarios de la Tarjeta de Gratuidad deberán acceder a los servicios de transporte público en días y horarios de operación estipulados por cada uno de los Organismos del SITP.

(Ameyaltzin Salazar)