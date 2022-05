¿Qué cambios habrá si dan luz verde a nueva ley de publicidad exterior de CDMX?

Martí Batres, secretario de Gobierno capitalino, y Rafael Gregorio Gómez, titular de Desarrollo Urbano, entregaron al presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Héctor Díaz-Polanco, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad Exterior en la Ciudad de México.

Fue en el salón Heberto Castillo del recinto legislativo donde Batres Guadarrama dijo que la iniciativa enviada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, busca un ordenamiento definitivo de la publicidad en la Ciudad, con énfasis en la prohibición y erradicación definitiva de anuncios instalados en azoteas, de los que esta gestión heredó cerca de mil y que son riesgosos.

"Para la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, la prioridad es la protección y seguridad de los habitantes", apuntó el funcionario.

Comentó que el proyecto responde a exigencias ciudadanas de mayor seguridad y protección civil, sobre todo a las preocupaciones derivadas de los sismos y por otro lado, también dar certidumbre a las propias empresas que invierten en publicidad exterior.

Rafael Gómez, titular de Seduvi, subrayó que es necesario que haya una confluencia entre la publicidad y la homogeneidad en el mobiliario urbano de la Ciudad, esto para mejorar la imagen urbana.

Detalló que el proyecto de ley incluye agilizar el otorgamiento de permisos por parte de la dependencia a su cargo, "dejando en claro que las alcaldías tendrán facultades en las vialidades secundarias, pero en vías primarias es potestad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda las autorizaciones".

En tanto, Díaz-Polanco celebró que la iniciativa contemple la seguridad de los capitalinos e incorpore propuestas de las firmas para la configuración de un nuevo paisaje urbano.

"Esta es una iniciativa que recibimos con mucho gusto y que, por su puesto, tendrá que analizar, debatir, el Congreso y cuya definición será una contribución importante que abonará a los trabajos de nuestro Congreso", dijo.

Con preceptos retomados de la propuesta presentada en julio de 2021, en el proyecto se estableció que las personas físicas y morales dedicadas a la publicidad contarán con un año, a partir de la entrada en vigor de esta norma, para quitar los anuncios que estén en las azoteas.

"No habrá prórroga al respecto. En caso de que no se quiten esas estructuras, además de las sanciones económicas y administrativas que esto implica, no se podrán obtener permisos para poner anuncios con otras modalidades y se deberá pagar al gobierno el retiro que se haga de las propias estructuras", advirtió Martí Batres.

Se informó que también se busca que las modalidades de publicidad se cambien paulatinamente por modalidades seguras, que no generen contaminación visual y garanticen el derecho al espacio público y a un entorno urbano amable.

En dicho sentido, no se dejará instalar nuevos anuncios autosoportados o unipolares, y estará prohibida la colocación de publicidad con iluminación o pantallas en bajopuentes.

"En la nueva iniciativa se toman en cuenta observaciones de legisladores y empresas de la publicidad, planteadas en el parlamento abierto e incluidas en el proyecto de dictamen de la primera iniciativa".

Se puso como ejemplo el refuerzo de sanciones a la ilegalidad y se asegura de la recuperación de los ingresos fiscales provenientes del pago de derechos y sanciones sin pagar en los últimos siete años; se refuerza el tránsito a un esquema de menos dispositivos y estructuras en las calles, a cambio de ubicaciones y nuevas modalidades con certidumbre y uso de nuevas tecnologías.

Además, se precisan la proporcionalidad y el acotamiento espacial para el mobiliario urbano con publicidad integrada, a fin de evitar saturación.

En materia de trámites, se indicó, se mejoran procedimientos para un menor tiempo de gestión en el otorgamiento de permisos, licencias y autorizaciones, se agiliza el aval de nuevos formatos para la sustitución de anuncios de azotea y se precisa el reconocimiento condicionado de derechos a empresas que se han apegado a la ley.

También se contempló la regulación de medios publicitarios de proyección óptica, siempre que no sea sobre viniles, lonas o mantas adheridas a fachadas de edificios, y la incorporación de la figura "medio publicitario en conexión elevada interurbana".

En cuanto a los documentos requeridos para la instalación de medios publicitarios permitidos, se precisó que la Seduvi emitirá las licencias; Administración y Finanzas los permisos administrativos temporales revocables; Movilidad, los permisos para publicidad en vehículos de transporte, equipamiento y mobiliario urbano usado con este fin.

En tanto, las alcaldías darán la autorización de anuncios denominativos y modalidades menores en vías secundarias.

