PVEM capitalino recicla a experredistas

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha comenzado a nutrirse de nuevos militantes en la ciudad de México. Se trata de ex perredistas que han llegado a ocupar cargos importantes. Un caso es el del ex delegado de Álvaro Obregón y ex presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Leonel Luna, quien dio el salto del PRD a la coordinación nacional electoral del PVEM.

Pero no se trata del único acto de reciclaje político en el partido fundado por Jorge González Torres y que actualmente lidera su hijo, Jorge Emilio González Martínez.

En la Cámara de Diputados el ex delegado de Coyoacán y actual legislador, Mauricio Toledo, quien inició la actual legislatura como diputado perredista, se declaró independiente y después se pasó a la bancada Verde. Lo mismo hizo el ex candidato a la presidencia municipal de Soledad de Graciano Sánchez, José Ricardo Gallardo Cardona, quien incluso fue efímeramente coordinador de la bancada del PRD en San Lázaro, luego de que sustituyó a Héctor Serrano en el cargo, quien dejó de serlo cuando renunció al partido en noviembre del 2018.

De acuerdo con compañeros suyos, Toledo y Gallardo Cardona se fueron al PVEM en busca de protección para evitar cualquier señalamiento o proceso judicial en su contra. Toledo es recordado por presuntos actos de corrupción durante su paso como delegado y también fue acusado de orquestar ataques durante un mitín de Claudia Sheinbaum cuando era candidata a la jefa de gobierno.

Además, por ser, cuando fue presidente de la Comisión de Presupuesto de la ALDF, uno de los tres diputados que buscaban tener control sobre los recursos que debían destinarse a la reconstrucción de inmuebles colapsados por el sismo de septiembre de 2017.

Los otros dos asambleístas que compartían ese control eran el propio Leonel Luna y el panista Jorge Romero, que eran presidente y secretario de la Comisión de Gobierno de la Asamblea en ese entonces.

Gallardo Cardona fue acusado de tener nexos presuntos con la delincuencia organizada, luego de publicarse fotos en redes sociales, cuando era candidato en las que portaba armas largas. El entonces perredista aspiraba a suceder a su padre, Ricardo Gallardo Juárez, quien era el presidente municipal mientras su hijo era candidato. Además, fue acusado por otros partidos de orquestar ataques en contra suya

Compañeros de ambos diputados señalan que Héctor Serrano, quien fue secretario de Gobierno y también de Movilidad durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, también ya forma parte del Verde Ecologista, aunque no lo ha formalizado, como ya hicieron sus compañeros.

Pero además de los mencionados ex perredistas, el PVEM ya tiene entre sus filas a la ex asambleísta Rebeca Peralta, quien es una de las coordinadoras del partido en Iztapalapa.

Gracias a las nuevas adquisiciones, el Partido Verde logró una afiliación masiva de 4 mil personas en la demarcación de Álvaro Obregón, precisamente donde gobernó Luna, quien ese día acompañó al dirigente capitalino del PVEM, Jesús Sesma a la afiliación en la colonia La Pera Xochinahuac.

Ahí, el dirigente prometió que "la familia verde vamos a estar trabajando" y se refirió a Luna y a la representante social en la colonia, Petra Cruz Rocha.

Petra y Leonel son hombres y mujeres confiables por las que el Partido Verde está apostando".

Sesma fue buscado por La Silla Rota, lo mismo que Luna, para conocer su punto de vista sobre el cambio de partido, pero ninguno contestó la llamada.

vmff