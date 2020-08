PVEM buscará seguir como grupo parlamentario: Rojo de la Vega

A pesar de que el Partido Verde Ecologista se quedó con una sola integrante en el Congreso de la Ciudad de México, la diputada Alessandra Rojo de la Vega confía en que continuará como bancada.

Ello, pese a que la Ley Orgánica del Congreso capitalino impide que un solo legislador o legisladora, como es el caso de la pevemista, pueda integrar un grupo parlamentario. Pero Rojo de la Vega dijo en entrevista con La Silla Rota que los coordinadores parlamentarios de las demás fracciones la apoyan y también ha recibido el respaldo del gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum.

"Estamos en pláticas con los coordinadores y el gobierno", dijo, en entrevista con La Silla Rota.

-¿Qué le dicen del gobierno capitalino?

-Están en sintonía con nosotros. Somos sus aliados y ellos quieren que sigamos representando al Partido Verde dentro del Congreso.

RENUNCIA POR MALOS TRATOS

La bancada del PVEM se componía de dos legisladoras, Rojo de la Vega y Teresa Ramos, quien el 14 de julio renunció al grupo parlamentario, debido a los malos tratos que recibía de parte de su compañera, aseguró en una entrevista que dio a La Silla Rota un día después.

Ramos se declaró sin partido y esperaba que para la siguiente sesión de la Junta de Coordinación Política, Rojo de la Vega anunciara la disolución del grupo parlamentario y dejara de participar en ese órgano de dirección legislativo, pero no ocurrió ninguna de las dos cosas.

A Ramos le urge que se declare la disolución del grupo, ya que, según ella, mientras eso no ocurra, no podrá recibir las prerrogativas.

NO LE ENTREGARON RECURSOS PREVIOS

Entrevistada por La Silla Rota, afirmó que parte de los maltratos de quien fue su coordinadora es que a lo largo de este año y cuando aún estaba en la bancada, Rojo de la Vega le retrasó la entrega de las prerrogativas y que aunque 14 días de julio aún permaneció en el grupo, tampoco las recibió por ese lapso.

"Me he enfrentado con que todo lo que va del año la coordinadora me lo entregaba incompleto. Lo de enero y febrero me lo dio hasta marzo y después a cuentagotas y en julio ya no vi nada. Es importante que se disuelva el grupo para que no se emitan prerrogativas a dos diputadas y solo una lo reciba todo y no entorpezca el trabajo".

La ahora diputada sin partido ha enviado oficios al presidente de la Junta de Coordinación Política, Mauricio Tabe para pedirle que disuelva al grupo parlamentario y así recibir las prerrogativas.

"Solicito de manera respetuosa que en el orden del día de la siguiente sesión de la Junta de Coordinación Política se discuta y vote la disolución del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad de México, de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México".

SIN RESPUESTA

Pero no sólo no ha recibido respuesta, sino que además Tabe ya no ha convocado a sesiones de la Junta de Coordinación Política desde hace dos semanas, pese a que está obligado por ley, criticó.

"Le he enviado a Tabe escritos donde solicito que me inviten, aún estoy en el chat, no sé si ya soy independiente, y que se resuelva el tema de la disolución del grupo. Él se ha manifestado porque el Partido Verde siga como bancada e incluso dijo que lo iban a analizar, lo mismo ella; y el lunes 20 de julio no se tocó el tema".

La legisladora teme que haya un trato preferencial hacia Rojo de la Vega, como ha ocurrido en los pronunciamientos que la integrante del Verde ha inscrito para la sesión de la Comisión Permanente. Aunque por tratarse de una diputada sin bancada, tendría que anunciarlos desde el viernes anterior, los ha anunciado sólo un día antes, y sin dar a conocer su contenido.

EL PVEM DECIDE LAS PRERROGATIVAS

Rojo de la Vega explicó a La Silla Rota sus razones para no entregarle las prerrogativas a Ramos.

"Yo no decido eso, sino el partido, es para gente que trabaja en el partido. Ella decidió renunciar, está pidiendo dinero que no le pertenecería, pero esas decisiones no las tomo yo, sino el partido", reiteró.

"Ella es una legisladora sin partido, ni siquiera independiente, no puede exigir prerrogativas que no le corresponden. Ni las de julio porque fueron entregadas después, por la pandemia se están haciendo los pagos después. No las tuve conmigo. Es un dinero que no le puede corresponder. No sé por qué hace acusaciones falsas".

.@partidoverdemex respalda a nuestra diputada @AlessandraRdlv Reconocemos su compromiso con las mujeres y su lucha contra la violencia de género; con el medio ambiente y con los capitalinos. Estamos seguros que seguirá construyendo acuerdos en beneficio de esta agenda. ¡Adelante! — Carlos Puente Salas (@CarlosPuenteZAC) July 15, 2020

ES POR LAS PERSONAS QUE VOTARON POR EL VERDE

Cuestionada sobre por qué buscará continuar como bancada pese a estar sola y a que la ley no lo permite, respondió que por la representación que el partido tiene en la ciudad, en donde 200 mil personas votaron por sus siglas.

"Debe tener voz, aunque ella (Ramos) se haya ido no quiere decir que el PVEM vaya a desaparecer. Seguiremos estando representados, seguiremos siendo el Partido Verde y vamos a estar en todos los órganos del Congreso. Hasta ahorita he tenido buena aceptación y todos están de acuerdo en que estemos representados".

-¿No ve mal que siga en la Jucopo?

-No, ni en la Jucopo ni en la Mesa Directiva, nada más estamos viendo si las comisiones, la de Medio Ambiente que históricamente es del PVEM, la podemos conservar porque los que han renunciado a sus partidos se quedan sin comisión y la comisión era presidida por Ramos.

Cabe señalar que la diputada Rojo de la Vega presentó el 28 de julio una iniciativa para que no se puedan disolver bancadas que se hayan formado originalmente al inicio de la legislatura.

La Silla Rota buscó la postura del presidente de la Jucopo, Mauricio Tabe, pero no contestó.

