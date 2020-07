¿Puedo solicitar reembolso de cuotas adelantadas en escuelas privadas?

Los padres de hijos que estudian en escuelas privadas pueden solicitar la devolución de cuotas adelantadas, como las reinscripciones, siempre que se avise a las escuelas con al menos dos meses antes que inicie el ciclo escolar de educación básica, informó el diario Reforma.

El Artículo 5 del Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece lo siguiente.

"Los prestadores de servicios educativos estarán obligados a: Devolver, en su caso, los montos pagados por inscripciones o reinscripciones, íntegra o inmediatamente, cuando se le avise cuando menos dos meses antes del inicio de cursos, en los ciclos escolares de un año", establece la Fracción IV del Artículo V.

Sergio Pimental es un padre de familia que descubrió, cuando quiso cambiar a sus hijos de escuela antes de que finalice el ciclo, las instituciones se niegan a devolver cuotas adelantadas.

Sin embargo, reconoció necesario que padres de familia conozcan este derecho que se reconoce desde 1992.

Pimentel asegura que decidió cambiar a sus hijos del Colegio Kuruwi debido a que las clases remotas le parecieron insuficientes.

"Yo decidí cambiar a mis hijos del Colegio Kuruwi, avisé con dos meses de anticipación. Sin embargo, la escuela me contestó un mes después para decirme que no me pagaría las dos reinscripciones", dijo Pimentel a Reforma.

"Me molestó la actitud de la escuela de no ser receptivos, debe conocerse este acuerdo para que otras instituciones no respondan de esa forma".

