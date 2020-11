Pruebas covid-19 apócrifas se usan para aplazar proceso en juzgados

Mientras que la pandemia del coronavirus ha traído desgracia y perdidas para miles de familias de México, para otros representó una oportunidad para aprovecharse de la situación, pues se presume que en juzgados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se han presentado pruebas de covid-19 "falsas", con el objetivo de aplazar términos o procesos.

En un caso específico la detección de uno de estos documentos que se presume que es apócrifo, sucedió en un litigio de materia civil a finales del mes de octubre. En este caso una mujer que es demandada por incumplimiento de pago en la renta de un local, interpuso un supuesto examen con el que intentó demostrar que había dado positivo al coronavirus.

En ese momento, el juez determinó aplazar la audiencia que se tenia programada para evitar el riego de contagio de los presentes. Sin embargo la parte acusadora pidió revisar dicha prueba. Unos días después u o de los abogados comparó el formato del documento supuestamente expedido por el laboratorio Salud Digna, con uno emitido directamente de la institución médica.

Al formato que fue presentado por la imputada de nombre Juana "N", le hacían falta datos esenciales que demuestran la autenticidad del examen, tales como son el número de cliente y el código de barras de barras con el que cuenta cada prueba.

Consultados al respecto la institución de Salud Digna aseguró que por políticas de privacidad, no podían confirmar si la persona había o no presentado dicho prueba, ni tampoco cerciorarse del resultado. Las autoridades médicas recalcaron que sus mecanismos de seguridad están diseñados para que solamente el cliente tenga acceso a sus resultados.

Sin embargo, al hacerles el envío de la prueba que presuntamente es falsa, el representante del laboratorio, señaló que era algo "inusual" que hicieran falta dichos datos en el formato presentado por Juana ante las autoridades. En primera instancia, Salud Digna dijo que podría ser un error de impresión.

Pero para constar al 100 por ciento las veracidad del documento, hizo un llamado a los interesados a obtener el ticket de compra de la prueba y con ello se podrían ellos verificar en su sistema.

Ante este panorama que se da en el marco de que México llegue a las 100 mil muertes por coronavirus, los abogados perfilan presentar una denuncia por la presunción de que la prueba es falsa. Con ello esperaran a que un perito determine que el documento es falso.

La Silla Rota consultó al respecto a las autoridades del Tribunal, sin embargo hasta la publicación de este material periodístico no se había tenido respuesta alguna.

Otro caso en el que también se ha presentado una prueba presuntamente falsa, es en el juicio que inició el cantante Giovanni Medina en contra de la artista Ninel Conde.

Fuentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) señalaron a este medio de comunicación que el hombre presentó un examen que se presume que es apócrifo, con el fin de aplazar la audiencia.

Pero las salas del TSJ, no son los únicos lugares donde se han interpuesto este tipo de pruebas falsas, ya que algunas empresas privadas también han detectado esta situación. No obstante, por las mismas políticas de privacidad no han logrado cerciorarse de que estas sean apócrifas.

fmma