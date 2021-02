Próximo evento de Morena en Coyoacán, prueba de fuego de pacto

El próximo domingo, los dos pactos de civilidad que firmaron siete partidos tanto con el gobierno de la Ciudad de México como el Instituto Electoral local, tendrán su prueba de fuego. Morena realizará un evento con intelectuales y Claudia Sheinbaum en Coyoacán, delegación donde se han registrado tres agresiones desde que arrancaron las precampañas el 15 de diciembre.

Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la jefatura de gobierno de la ciudad, precisó que es un evento al que fue invitada y que en primera opción se solicitó la Plaza Centenario, que está a un lado del jardín central, se negó la autorización y su lugar les otorgaron la Plaza de Santa Catarina.

Es un evento en el que nos están invitando distintos intelectuales, fue idea de ellos, al senador Alejandro Encinas le hicieron la solicitud para que pidiera el espacio, no se dio la plaza que se solicitó sino que se dio la Plaza de Santa Catarina. Somos invitados al evento del domingo."

Comentó que Alejandro Encinas, quien es uno de sus colaboradores en la precampaña, fue el que hizo la solicitud a la delegación a partir de la petición de artistas y personalidades que viven en Coyoacán.

En relación a que si Morena teme a que vuelvan a ocurrir actos de violencia durante el evento, Sheinbaum Pardo dijo que para eso los demás partidos firmaron el pacto de civilidad

Estamos esperando que si ya firmaron el pacto de civilidad, pues que sean civiles. (…) El evento del domingo es pertinente en medio de este pacto que firmaron que nosotros seguimos en lo mismo, ¿dónde está el castigo de las personas que están perfectamente identificadas y que son funcionarios de Coyoacán?"

El encargado del despacho de Coyoacán, Ulises Bravo Molina, afirmó que la demarcación garantizará el uso del espacio público, a pesar de que Morena solicitó el espacio el miércoles y por ley se requiere, un plazo mínimo de 10 días.

Ayer (miércoles) nos hicieron llegar una solicitud para la utilización de un espacio público en la demarcación. No tenemos ningún problema de que se lleve a cabo aunque también les pediría de que se apeguen a la normatividad, porque el día en que presentaron su escrito están fuera de los plazos que señala la ley para la solicitud. Sin embargo les adelanto que nosotros no tenemos ningún inconveniente en que utilicen el espacio público”.

Agregó que para el domingo, la delegación no tiene ninguna actividad programada en el lugar donde Morena efectuará su evento.

“Al día de hoy no tenemos ningún evento o alguna programación que interfiera con la utilización del espacio público. Si les llamaría a que respetaran los propios de la propia ley. El escrito lo ingresaron el miércoles y la ley establece un plazo mínimo de 10 días”.

Firmaron segundo pacto, de nuevo sin Morena

Este jueves, siete partidos de los 10 que tienen representación en la Ciudad de México, firmaron el documento “Compromiso de Civilidad, Respeto y Responsabilidad”. Por segunda ocasión Morena y sus aliados, PES y PT, no acudieron a la convocatoria, en esta ocasión realizada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). El lunes de esta semana suscribieron un primer pacto de civilidad, propuesto por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Morena.

Minutos antes de que iniciara la reunión donde se firmó el documento, el cual está integrado por 19 compromisos, el dirigente de Morena en la ciudad, Martí Batres anunció que no estarían presentes.

“No acudiremos a la reunión el día de hoy. Le solicitamos, en cambio, sostener un diálogo bilateral y directo con usted próximamente”, apuntó Batres Guadarrama, mediante una carta que envió al IECM”.

La misiva critica que en ningún momento, los compromisos planteados por el IECM, plantean la exigencia de hacer justicia y sancionar a quienes agredieron a militantes, vecinos y reporteros en Coyoacán.

“Omisión fundamental que impide se cumpla con el objetivo que se pretende con dicha firma (…) por nuestra parte, seguiremos colaborando con la autoridad electoral a través de nuestros representantes para coadyuvar al cumplimiento del anhelo ciudadano de realizar procesos electorales limpios, creíbles, equitativos, imparciales, transparentes, legales, honestos y pacíficos”.

En tanto, Sheinbaum Pardo cuestionó que si ya se tienen identificados a los responsables y presuntos funcionarios de Coyoacán, por qué todavía no se ha actuado, y esa es una de las razones por las que Morena no firmó el pacto. “Nuestros argumentos son muy claros, no se requieren pactos de civilidad, sino cumplir con la ley, y en segundo lugar, dónde está por parte de la procuraduría los procesos que se hayan iniciado en contra de funcionarios que están en videos y fotografías. No hay nada por parte de la autoridad que está llamando a firmar el pacto de demostración que en efecto quieren justicia. Es el mundo al revés”.

Funcionarios no participaron en agresiones: delegado

Mientras que Morena pide que se sancione a los servidores públicos que presuntamente participaron en las dos agresiones el pasado 2 de enero en Villa Quietud y colonia Ajusco, el encargado del despacho, negó que funcionarios estuvieran involucrados.

“Quisiera hacer una precisión. Hay señalamientos contra funcionarios de Coyoacán. Nosotros no tenemos ningún vínculo laboral con las personas que han sido señaladas a través de los medios. Hay ciertos errores con la identificación de las personas, respecto a nuestro directorio. Ningún funcionario de la delegación Coyoacán ha participado en esos eventos. Las fotos no concuerdan ni con los nombres ni la fisionomía de los funcionarios”.

También, el presidente del PRD en la ciudad, Raúl Flores, afirmó que hasta el momento no se ha comprobado, de manera oficial, que las personas que lanzaron sillas, huevos y piedras en los eventos sean ni funcionarios ni perredistas.

“No reconozco a un líder del PRD, se dieron nombres y tienen que cruzarse contra las nóminas de lo que a mí me ha llegado, hicimos el cruce con la nómina, lo que tiene que investigar la autoridad son los nombres. (…) Me interesa mucho saber quién fue, y por eso vamos a cumplir el pacto puntualmente, lo que he declarado y estamos a la espera, y ya di a las diferentes áreas del partido para que en cuanto la procuraduría o el Instituto nos requieran los nombres o listas de militantes, se las vamos a dar”.

En tanto, la Contraloría General de la Ciudad de México inició una investigación de oficio contra servidores públicos de Coyoacán, señalados de participar en los actos violentos.