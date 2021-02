Protestan médicos residentes de Sedesa por falta de pago

Médicos residentes de primer año que trabajan en hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) denunciaron que no les han pagado lo correspondiente a la primera quincena de marzo ni el bono de riesgo infectocontagioso, a pesar de que están colaborando en la batalla contra el covid-19. Señalaron que las autoridades capitalinas les han dicho que ya no van a recibir lo correspondiente a esa quincena. -

Con pancartas en mano y cubrebocas, un grupo de residentes se manifestó este miércoles en la entrada principal de la sede de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, ubicadas en la calle de Altadena, en la colonia Nápoles.

Protesta de Médicos residentes en Secretaría de Salud CDMX por falta de pago del bono por contagio infeccioso y una quincena pic.twitter.com/TY2RfHLGDB — hermes (@vialhermes) May 20, 2020

En entrevista con LA SILLA ROTA, Luis Andrés Sáenz Romero, presidente del comité de residentes de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, explicó que desde el pasado 15 de mayo denunciaron que no se les había pagado a alrededor de 200 residentes de primer año (R1), quienes empezaron a laborar el 1 de marzo, hecho que es común porque se atrasan los procesos para los de recién ingreso.

El problema aumentó porque cuando les depositaron, sólo les pagaron tres de las cuatro quincenas que les debían, por lo que aún les deben 6 mil 500 pesos. A esto se suma que tampoco les han dado lo correspondiente al bono de riesgo infectocontagioso, que asciende a 600 pesos.

La semana pasada, cuando fueron también a exigir el pago a las oficinas de Altadena, “les dijeron que efectivamente ese pago lo iban a perder, que ellos habían firmado un contrato en el que decía que ellos empezaban a trabajar a partir del 16 de marzo y eso es totalmente falso, están tratando de arreglar las cosas para que no les paguen esa quincena los residentes”, explicó Sáenz Romero, quien es residente de cuarto año de Cirugía general.

Mientras que en las oficinas de nómina de la Ciudad de México, ubicadas en Xocongo, les dieron una versión diferente. Les dijeron que el personal de Altadena se equivocó y ese pago de la primera quincena de marzo se lo dieron a los residentes que ya terminaron, en en lugar de dárselos a los de recién ingreso.

“Entonces ese dinero ya se perdió y no hay forma de recuperarlo, pero estamos hablando de que si es un error de ellos, tienen que repararlo y compensarlo”, enfatizó el presidente del comité de residentes de Sedesa, quien destacó que a esta problemática se suma que tampoco les han dado los insumos necesarios para protegerse al atender a personas con covid-19.

"Se están partiendo la espalda todos los residentes tratando de hacer su trabajo, estamos trabajando con pocos insumos, con todo el equipo de protección personal que tenemos, yo creo que el 8% de ese equipo nos lo han donado empresas particulares y privadas, no es que haya sido entregado por la propia Secretaría de Salud, eso súmale el hecho de que no están pagando completo, más que a los residentes de recién ingreso no les están dando el bono de riesgo infectocontagioso”, enfatizó.

fmma